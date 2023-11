Turecká banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu viac, ako sa čakalo

Ankara 23. novembra (TASR) - Turecká centrálna banka na svojom zasadnutí v novembri 2023 zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu viac, ako ekonómovia odhadovali. Banka sa tak snaží spomaliť infláciu a podporiť tureckú líru, ktorá výrazne klesla. TASR o tom informuje na základe správy AFP a Bloomberg.



Menový výbor tureckej centrálnej banky vo štvrtok zvýšil referenčnú týždňovú repo sadzbu o 500 bázických bodov na 40 %, čím prekonal očakávania trhu, ktorý predpovedal jej nárast o 275 bázických bodov.



Náklady na pôžičky sa tak zvýšili už šiestykrát po sebe. Banka od júna 2023 zdvihla úrokové sadzby celkovo až o 3150 bázických bodov v snahe o dezinfláciu v tureckom hospodárstve.



Napriek určitým známkam zlepšenia však inflačné tlaky v Turecku pretrvávajú. V októbri dosiahla inflácia 61,36 % a aj v budúcom roku sa očakáva jej rast.



Rozhodnutie o strmom zvýšení úrokov prišlo v čase, keď turecký prezident Recep Tayyip Erdogan začiatkom tohto týždňa povedal, že znehodnocovanie tureckej líry sa skončilo.



"Program dezinflácie, ktorý sme zaviedli, s vysokou pravdepodobnosťou povedie k skutočnému zhodnoteniu líry. Takže znehodnocovanie tureckej líry sa skončilo," povedal Erdogan novinárom po svojom návrate z Alžírska v utorok (21.11.) neskoro večer.



Úrokové sadzby v Turecku sú teraz najvyššie za dve desaťročia vlády prezidenta Erdogana a sú vyššie ako v takmer všetkých rozvíjajúcich sa ekonomikách sveta. Očakáva sa, že zostanú zvýšené aspoň do polovice budúceho roka. Podčiarkujú tak hĺbku, do ktorej sa turecká ekonomika prepadla po tom, čo sa Erdogan rozhodol implementovať svoju neortodoxnú teóriu, že vysoké úrokové sadzby spôsobujú infláciu v reálnom živote. Konvenčná ekonómia diktuje presný opak.



Erdogan po znovuzvolení v máji opustil svoju nekonvenčnú politiku obrany nízkych úrokových sadzieb a vymenoval Hafizu Gaye Erkanovú za guvernérku centrálnej banky a za ministra financií Mehmeta Simseka.



Pri pohľade do budúcnosti centrálna banka uviedla, že v budúcnosti bude naďalej rozhodovať o úrokových sadzbách na základe údajov z ekonomiky.



Oficiálna medziročná miera inflácie v Turecku vyvrcholila v októbri 2022 na 85 % a minulý mesiac dosiahla 61 %. Turecká líra stratila viac ako 70 % svojej hodnoty voči doláru, odkedy Erdogan začal pred viac ako dvoma rokmi svoj experiment.