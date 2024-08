Turecká centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila

Ankara 20. augusta (TASR) - Turecká centrálna banka v auguste podľa očakávania ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, už piate zasadnutie po sebe. Zdôraznila však, že bude veľmi pozorne sledovať inflačné riziká. Dodala, že si zachová reštriktívny prístup, kým nezaznamená "významný a trvalý pokles" základného trendu inflácie. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Výbor pre menovú politiku tureckej centrálnej banky sa v utorok rozhodol ponechať kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 50 %.



Podľa výboru, aj keď inflácia v júli klesla na 61,8 % zo 71,6 % v júni, potrvá ešte nejaký čas, kým sa vytvoria podmienky pre znižovanie úrokových sadzieb.



Ukazovatele za 3. štvrťrok naznačujú, že domáci dopyt sa naďalej spomaľuje, ale so zmenšujúcim sa inflačným vplyvom. Zároveň nestabilná geopolitická situácia udržiava inflačné riziká.



Vysoká referenčná úroková sadzba vedie k vyšším sadzbám pre pôžičky na autá, hypotéky a iné formy spotrebiteľských pôžičiek. Výsledkom je spomalenie domáceho dopytu, čo má vplyv na ceny tovarov. Inflácia v sektore služieb ale bude pravdepodobne klesať pomalším tempom.



Banka naposledy zvýšila svoju kľúčovú sadzbu v marci o 500 bázických bodov, aby zastavila prudký rast cien. Odvtedy ju drží na stabilnej úrovni, pričom upozornila, že ju môže opäť zdvihnúť, ak sa výhľad ekonomiky zhorší. Analytici však vo všeobecnosti očakávajú, že koncom tohto roka začne skôr so znižovaním úrokov.



Začiatkom tohto mesiaca centrálna banka zopakovala svoju prognózu inflácie na konci roka 2024 na úrovni 38 % a v roku 2025 jej spomalenie na 14 %, pričom do konca roka 2026 predpokladá ďalší pokles na 9 %. Ekonómovia predpovedajú, že inflácia v Turecku do konca tohto roka dosiahne približne 42 %.