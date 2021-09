Turecká centrálna banka po Erdoganovom tlaku znížila kľúčovú sadzbu

Ankara 23. septembra (TASR) - Turecká centrálna banka vo štvrtok nečakane znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu, po mesiacoch tlaku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecká líra v reakcii na túto správu klesla o viac ako 1,4 %.



Banka na svojom septembrovom zasadnutí znížila svoju týždennú repo sadzbu o 100 bázických bodov na 18 % z 19 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sadzba zostane nezmenená.



Centrálna banka pristúpila k tomuto kroku napriek vysokej inflácii, ktorá v auguste dosiahla 19,25 %. To podľa analytikov naznačuje, akému veľkému tlaku Erdoganovej vlády banka čelí.



Strážcovia tureckej meny v tejto súvislosti poznamenali, že nárast inflácie je len prechodný a jeho motorom je zvyšovanie cien potravín a dovozu v dôsledku obmedzenej ponuky a rastu dopytu po znovuotvorení ekonomiky.



Turecká líra stratila od začiatku roka približne 15 % percent svojej hodnoty oproti americkému doláru.



Erdogan predtým označil úrokové sadzby centrálnej banky za "matku a otca všetkého zla" a minulý mesiac vyhlásil, že je potrebné ich zníženie, aby nasledoval pokles inflácie, čo je v rozpore s praxou.



Začiatkom septembra povedal guvernér centrálnej banky Sahap Kavcioglu investorom, že v nasledujúcich mesiacoch sa očakáva pokles spotrebiteľských cien. Vyhlásil tiež, že banka sa pri budúcich rozhodnutiach sústredí na udržanie jadrovej inflácie (bez nestálych cien potravín a energií) pod hranicou 17 %.



Kavcioglu je štvrtým guvernérom od roku 2019 po tom, čo Erdogan vyhodil troch jeho predchodcov, pretože buď zvyšovali náklady na pôžičky, alebo ich dostatočne rýchlo neznižovali.



Toto je prvý pokles úroku od nástupu Kavciogla do funkcie a po nepotvrdených špekuláciách tento mesiac, že ho čaká podobný osud, ak sadzbu nezníži. Ekonómovia označili rozhodnutie banky za "riskantné". "Je to veľmi riskantné. Erdogan teraz hazarduje s lírou," napísal na sociálnej sieti Twitter Timothy Ash, analytik londýnskeho BlueBay Asset Management.