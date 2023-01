Turecká centrálna banka ponechala úrokovú sadzbu na úrovni 9 %

Ankara 19. januára (TASR) - Turecká centrálna banka na svojom zasadnutí v januári 2023 ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 9 %, ako už predtým signalizovala. To znamená koniec cyklu znižovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Menový výbor tureckej centrálnej banky vo štvrtok v súlade s očakávaniami ponechal svoju základnú týždňovú repo sadzbu na úrovni 9 % po tom, ako ju vlani v novembrovom znížil o 150 bázických bodov z 10,5 % a oznámil, že končí so stláčaním úrokových sadzieb.



Toto rozhodnutie nasledovalo po znížení úrokových sadzieb o 10 percentuálnych bodoch od septembra 2021, čo spôsobilo prepad tureckej meny líra, prudký nárast spotrebiteľských cien a hlboko nevyvážený bežný účet.



Medziročná miera inflácie v Turecku vlani v decembri klesla na 64 % po tom, ako sa v októbri vyšplhala na 86 %, keďže slabá mena zhoršila prudký nárast cien energií, ktoré musí Turecko dovážať.



Od začiatku znižovania sadzieb centrálnej banky klesla líra o 55 % a pohybovala sa na rekordných minimách.



Výbor pre menovú politiku centrálnej banky medzitým uviedol, že proces stláčania inflácie k 5 % by sa mal začať zavádzaním ďalších opatrení, ktoré prinesú menovú a cenovú stabilitu.