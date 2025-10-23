< sekcia Ekonomika
Turecká centrálna banka v októbri znížila svoje úrokové sadzby
Banka potvrdila svoj záväzok k prísnej menovej politike, kým sa nezabezpečí cenová stabilita, pričom zdôraznila, že politika sa bude riadiť infláciou a jej základným trendom.
Autor TASR
Ankara 23. októbra (TASR) - Turecká centrálna banka na svojom októbrovom zasadnutí podľa očakávania znížila svoje kľúčové úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Výbor pre menovú politiku tureckej centrálnej banky vo štvrtok oznámil, že sa rozhodol znížiť o 100 bázických bodov kľúčovú týždennú repo sadzbu na 39,5 %, jednodňovú úrokovú sadzbu na 42,5 % a úrokovú sadzbu z úverov na 38 %.
Podľa oficiálneho vyhlásenia banky nedávne údaje naznačujú, že dopytové podmienky sú na dezinflačnej úrovni. No zároveň poznamenala, že tempo dezinflácie sa spomalilo a riziká spojené s cenami potravín sa zvyšujú.
Výbor pre menovú politiku bude opatrne upravovať úrokové sadzby a každý krok preskúma na základe dynamiky inflácie. Je pripravený sprísniť menovú politiku, ak sa inflácia odchýli od predbežných cieľov. Naznačil takisto potenciálne makroprudenciálne opatrenia na podporu menovej transmisie, ak to bude potrebné.
Hlavným cieľom centrálnej banky v Turecku je dosiahnuť strednodobý inflačný cieľ na úrovni 5 % prostredníctvom transparentného prístupu založeného na údajoch.
Miera inflácie v Turecku v septembri prvýkrát za viac ako rok stúpla. Spotrebiteľské ceny sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 33,3 % po náraste o 33 % v predchádzajúcom mesiaci.
