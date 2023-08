Turecká centrálna banka začala s utlmovaním ochrany vkladov v lírach

Ankara 20. augusta (TASR) - Turecká centrálna banka začala v nedeľu s postupným utlmovaním nákladného a čoraz rozsiahlejšieho systému, ktorý chráni vklady v lírach pred znehodnotením. To je ďalšia zmena v jej doterajšej politike po posune smerom k zvyšovaniu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Centrálna banka v nedeľu ráno oznámila, že zrušila bankám ciele pre konverzie devízových vkladov do systému na ochrany líry, známeho ako KKM. A chce, aby si veritelia sami stanovili nový cieľ pri prevode účtov KKM na bežné účty v lírach, čiastočne tým, že odradia firmy a jednotlivcov od obnovy účtov KKM.



Podľa separátneho výnosu v úradnom vestníku centrálna banka zvýšila tiež povinné minimálne rezervy veriteľov pre devízové vklady.



Predchádzajúca vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zaviedla koncom roka 2021 schému KKM s cieľom zastaviť historický prepad líry v dôsledku neortodoxnej menovej politiky prezidenta, ktorý presadzoval zníženie úrokových sadzieb napriek rastúcej inflácii.



Účty KKM odvtedy narástli na približne 3,1 bilióna lír (105,25 miliardy eur), čo je približne štvrtina celkových bankových vkladov. Prispelo k tomu oslabenie líry o približne 68 % za dva roky.



Na pokrytie nákladov na odpisy KKM centrálna banka zaplatila v júni a júli odhadom 300 miliárd lír, keď sa líra opäť prepadla. Náklady na tento mesiac sa odhadujú na 350 miliárd lír.



Po víťazstve v májových voľbách vymenoval Erdogan nového ministra financií a šéfa centrálnej banky. Nový ekonomický tím Turecka začal obmedzovať podporu líry, obnovuje zahraničné rezervy a zjednodušuje regulácie, ktoré boli použité na stabilizáciu tureckej meny. Centrálna banka už zvýšila kľúčový úrok o 900 bázických bodov a úrady sa zaviazali, že zrušia desiatky predchádzajúcich nariadení, aby schladili infláciu a vyrovnali obchodný deficit.



(1 EUR = 29,4535 TRY)