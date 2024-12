Turecká centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu od roku 2023

Istanbul 26. decembra (TASR) - Turecká centrálna banka znížila vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu o 250 bázických bodov. Znamená to prvú redukciu za takmer dva roky, pričom rozsah zníženia bol výraznejší, než sa čakalo. Za krokom centrálnej banky je spomaľovanie miery inflácie a priaznivejšie inflačné očakávania. Inflácia je však naďalej vysoká a presahuje 47 %. Informovali o tom agentúry AFP a Bloomberg.



Menový výbor tureckej centrálnej banky oznámil, že hlavnú úrokovú sadzu znížil z predchádzajúcej úrovne 50 % na 47,5 %, pričom poukázal na zlepšenie inflačných očakávaní. Redukcia je výraznejšia, než predpokladali ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg. Tí počítali so znížením hlavnej sadzby o 175 bázických bodov.



Rozhodnutie menového výboru predstavuje prvú redukciu kľúčovej úrokovej sadzby od februára 2023. V minulom roku začala centrálna banka úrokovú sadzbu zvyšovať s cieľom zmierniť vysokú infláciu. Po období sprísňovania menovej politiky banka hlavnú úrokovú sadzbu ponechala od marca až doteraz na stabilných 50 %.



Miera inflácie v Turecku sa v novembri zmiernila na 47,1 % z októbrovej hodnoty 48,6 %. To znamená zmiernenie rastu spotrebiteľských cien už šiesty mesiac v rade. Stále je to však vysoká úroveň, pričom centrálna banka teraz odhaduje, že za celý rok dosiahne inflácia 44 %, zatiaľ čo v auguste počítala s jej zmiernením na 38 %. Banka okrem toho tento týždeň oznámila, že počet zasadnutí, na ktorých bude rozhodovať o úrokových sadzbách, zredukuje na budúci rok z 12 na osem.