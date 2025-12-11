< sekcia Ekonomika
Turecká centrálna banka znížila svoju kľúčovú sadzbu na 38 % z 39,5 %
Autor TASR
Istanbul 11. decembra (TASR) - Turecká centrálna banka uvoľnila menovú politiku výraznejšie, než sa očakávalo. Dôvodom je spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien na štvorročné minimum. Varovala však, že inflačné očakávania naďalej ohrozujú dezinflačný proces. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Menový výbor tureckej centrálnej banky vo štvrtok znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 150 bázických bodov na 38 % z 39,5 %. Ekonómovia počítali so znížením len o 100 bázických bodov.
Toto uvoľnenie menovej politiky nasleduje po predchádzajúcich zníženiach kľúčovej úrokovej sadzby o 100 bázických bodov v októbri a o 250 bázických bodov v septembri.
Podľa oficiálnych údajov medziročná miera inflácie v Turecku v novembri klesla z októbrových 32,87 % na 31,1 %, čo je najmenej od novembra 2021. Tempo medziročného rastu cien sa v máji 2024 dostalo nad 75 %.
Centrálna banka však varovala, že hoci sa prejavujú známky zlepšenia, inflačné očakávania a cenové stratégie „naďalej predstavujú riziko pre dezinflačný proces“. Banka očakáva, že inflácia na konci roka dosiahne 31 % až 33 %.
