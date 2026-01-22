< sekcia Ekonomika
Turecká centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu
Medziročná inflácia v Turecku sa v decembri 2025 spomalila na úroveň 30,9 %.
Autor TASR
Istanbul 22. januára (TASR) - Turecká centrálna banka vo štvrtok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o jeden percentuálny bod na 37 %. Svoje rozhodnutie odôvodnila pokračujúcim spomaľovaním inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Medziročná inflácia v Turecku sa v decembri 2025 spomalila na úroveň 30,9 %. Išlo už o štvrtý mesiac jej oslabenia a o výrazné zníženie v porovnaní s decembrom predošlého roka, v ktorom bola vo výške 44,4 %. Miera inflácie bola najnižšia od novembra 2021. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľská inflácia v decembri mierne upevnila, a to najmä vďaka cenám potravín. Rast základného trendu inflácie však zostáva obmedzený, uviedla centrálna banka.
Krajina zažíva dvojcifernú infláciu od roku 2019 po tom, ako prezident Recep Tayyip Erdogan nariadil zníženie úrokových sadzieb v snahe podporiť hospodársky rast.
