Turecká centrálna banka zvýši kľúčovú sadzbu na 40 %, očakáva JPMorgan
Teraz očakávame, že turecká centrálna banka zvýši svoju týždňovú repo sadzbu zo súčasných 37 % na 40 % na zasadnutí menového výboru 11. júna alebo aj skôr, dodali analytici.
Autor TASR
Ankara/Londýn 22. mája (TASR) - Turecká centrálna banka čoskoro sprísni menovú politiku, očakávajú experti americkej investičnej banky JPMorgan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Turecká centrálna banka podľa analytikov JPMorgan zrejme zvýši svoju úrokovú sadzbu na 40 %. Mohla by o tom dokonca rozhodnúť ešte pred najbližším pravidelným zasadnutím menového výboru, ktoré sa má konať v júni. Dôvodom sú trhové turbulencie.
„Rastúce politické riziká prichádzajú pre líru v nevhodnom čase,“ uviedli analytici JPMorgan. „Teraz očakávame, že turecká centrálna banka zvýši svoju týždňovú repo sadzbu zo súčasných 37 % na 40 % na zasadnutí menového výboru 11. júna alebo aj skôr,“ dodali.
