Turecká centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na 30 %

Ankara 21. septembra (TASR) - Turecká centrálna banka zvýšila vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu o 500 bázických bodov. Cieľom je dostať pod kontrolu infláciu, ktorá dlhodobo dosahuje dvojciferné hodnoty a v poslednom období opätovne zrýchľuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a serveru televíznej stanice CNBC.



Centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 25 % na 30 %. To je ďalšie prudké zvýšenie po tom, ako koncom augusta zvýšila sadzbu o 750 bázických bodov. K prvému zvýšeniu od marca 2021 pristúpila v júni a už vtedy viacerí ekonómovia odhadovali, že ešte v tomto roku zvýši banka sadzbu na 30 %.



Cieľom je zvrátiť vysokú infláciu, čo je do veľkej miery dôsledok práve predchádzajúcej extrémne uvoľnenej menovej politiky, ktorú v minulých rokoch presadzoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V rámci nej centrálna banka od konca roka 2021 znižovala hlavnú úrokovú sadzbu, z 19 % v danom období na 8,5 % v marci tohto roka.



Inflácia prudko rástla, pričom koncom minulého roka prekonala 85 %. Neskôr sa postupne spomaľovala, v júni však dosahovala stále vysokých zhruba 38 %. Navyše, následne začala opäť zrýchľovať. Kurz tureckej líry klesol od začiatku roka oproti doláru zhruba o 30 % a za posledných päť rokov stratila líra voči americkej mene 78 % zo svojej hodnoty.



Po zmene menovej politiky centrálna banka v júli oznámila, že jej cieľom je dostať infláciu v strednodobom horizonte na 5 %. Podľa mnohých analytikov je to veľmi ambiciózny cieľ, keďže v auguste sa miera inflácie opäť zrýchlila na takmer 59 %. Vláda v súčasnosti odhaduje tohtoročnú infláciu na približne 65 %, zatiaľ čo pred rokom počítala na tento rok s mierou inflácie tesne pod 25 %.