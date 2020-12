Turecká centrálna banka zvýšila svoju hlavnú sadzbu

Istanbul 24. decembra (TASR) - Turecká centrálna banka vo štvrtok zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu druhý mesiac po sebe. To zvyšuje dôveryhodnosť banky pod vedením nového guvernéra Naciho Agbala, ktorý po svojom nástupe pred 1,5 mesiacom prisľúbil, že centrálna banka sprísni menovú politiku, ak to bude potrebné na udržanie inflácie pod kontrolou.



Výbor pre menovú politiku zvýšil vo štvrtok 1-týždňovú repo sadzbu na 17 % z 15 %. Analytici počítali so sprísnením menovej politiky, aj keď niektorí s o niečo slabším. Turecká centrálna banka pred mesiacom zvýšila svoju základnú sadzbu o 4,75 percentuálneho bodu.



Turecká líra pokračovala po rozhodnutí banky v posilňovaní sa voči doláru a obchodovala sa so ziskom 0,7 % pri kurze 7,5925 TRY/USD. Polepšila si aj istanbulská burza, jej hlavný index BIST 100 sa po rozhodnutí nachádzal v pluse o 0,8 %.



Centrálna banka uviedla, že neuvoľní menovú politiku, kým neuvidí "trvalý pokles inflácie". Upozornila tiež na riziká ohrozujúce inflačný výhľad, medzi ktoré patria oslabenie líry, domáci dopyt a ceny komodít vrátane potravín.