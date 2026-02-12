< sekcia Ekonomika
Turecká centrálna banka zvýšila tohtoročnú inflačnú prognózu
Naplnenie prognózy by stále predstavovalo prudký pokles v porovnaní s úrovňou 30,7 %, na ktorej sa medziročná inflácia pohybovala v januári.
Autor TASR
Istanbul 12. februára (TASR) - Turecká centrálna banka očakáva, že medziročná miera inflácie sa bude v závere roka pohybovať v rozpätí 15 % až 21 %. Znamená to zhoršenie oproti skoršej prognóze, podľa ktorej mala dosiahnuť 13 % až 19 %. Banka vo štvrtok bez ďalších podrobností uviedla, že upravený výhľad odráža určité riziká, ktoré dokáže v súčasnosti lepšie posúdiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Naplnenie prognózy by stále predstavovalo prudký pokles v porovnaní s úrovňou 30,7 %, na ktorej sa medziročná inflácia pohybovala v januári. Turecko zažíva od roku 2019 dvojcifernú infláciu po tom, čo prezident Recep Tayyip Erdogan nariadil zníženie úrokových sadzieb v snahe podporiť hospodársky rast. Uvoľnenie menovej politiky spôsobilo prudký pokles tureckej líry na devízových trhoch, čo ešte viac podnietilo infláciu.
Erdogan oznámil zmenu kurzu svojej neštandardnej politiky v roku 2023 a centrálna banka odvtedy zvyšovala sadzby v snahe spomaliť nekontrolovateľný rast cien. V januári však banka znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 37 %, pričom sa odvolala na pokračujúce zmierňovanie inflačných tlakov.
