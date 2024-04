Turecká doručovacia spoločnosť Getir odchádza z Európy a USA

Istanbul 29. apríla (TASR) - Turecká doručovacia spoločnosť Getir v pondelok oznámila, že odchádza z trhov v USA a Európe, kde generuje 7 % svojich príjmov. A sústredí sa na svoj hlavný domáci trh. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Getir vo vyhlásení uviedla, že opúšťa Britániu, Nemecko, Holandsko a Spojené štáty. Spoločnosť sa vlani stiahla zo Španielska, Portugalska, Talianska a Francúzska.



Spoločnosť Getir bola založená v Istanbule v roku 2015. Počas pandémie ochorenia COVID-19 rýchlo rástla a prilákala významných investorov, ako sú investičné fondy Sequoia Capital a Silver Lake so sídlom v Kalifornii, ako aj štátny investičný fond Mubadala so sídlom v Abú Zabí, keď založila prevádzky v západnej Európe a v USA.



Keď sa však pandémia skončila a ľudia sa vrátili k fyzickému nakupovaniu, vysoké ziskové marže Getir klesli, čo sťažilo pokrytie nákladov vyplývajúcich z investícií.



"Getir sa zameria na Turecko, svoj hlavný trh, kde vidí najväčší potenciál pre dlhodobo udržateľný rast," uviedla spoločnosť so sídlom v Istanbule.



Zdroj blízky Getir agentúre Reuters povedal, že spoločnosť je otvorená rozhovorom o tom, čo robiť so svojimi aktívami na trhoch, ktoré opúšťa. Getir ďalej uviedla, že zabezpečila nové financie od investorov Mubadala a Squareda a použije ich na zvýšenie konkurencieschopnosti v Turecku. Dodala, že jej americká dcérska spoločnosť FreshDirect, ktorú kúpila len koncom minulého roka, bude pokračovať v prevádzke.



V roku 2022 firma Getir prepustila 14 % svojich zamestnancov v Turecku v dôsledku inflačných tlakov. O rok neskôr oznámila svoj odchod z francúzskeho, talianskeho, španielskeho a portugalského trhu a svoje aktivity obmedzila na Turecko, Britániu, Nemecko, Holandsko a USA.