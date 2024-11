Turecká ekonomika sa dostala do recesie

Ankara 29. novembra (TASR) - Turecká ekonomika sa dostala do technickej recesie, keď medzikvartálne klesla dva štvrťroky po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 3. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížil o 0,2 % rovnako ako v 2. kvartáli, uviedol v piatok turecký štatistický úrad. Údaje tak potvrdili, že ekonomika sa dostala do recesie.



Spotreba domácností v 3. kvartáli klesla o 0,3 % a vládna spotreba o 0,4 %.



Tempo medziročného rastu HDP sa v 3. kvartáli spomalilo na 2,1 % z 2,4 % v období od apríla do júna.