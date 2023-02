Turecká ekonomika vzrástla o skoro 6 %,tento rok ovplyvní zemetrasenie

Ankara 28. februára (TASR) - Turecká ekonomika zaznamenala v minulom roku rast o takmer 6 %, ukázali v utorok zverejnené údaje tureckého štatistického úradu. Tento rok sa však očakáva výrazné spomalenie rastu, za čím je ničivé zemetrasenie, ktoré krajinu zasiahlo tento mesiac. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Ako uviedol turecký štatistický úrad, hrubý domáci produkt (HDP) Turecka vzrástol v minulom roku o 5,6 %, a to najmä v dôsledku vývoja v prvých šiestich mesiacoch roka. Za 1. kvartál vzrástla turecká ekonomika medziročne o 7,5 % a v druhom sa tempo rastu zrýchlilo na 7,7 %. V 2. polroku sa však tempo rastu spomalilo, konkrétne na 4 % v treťom a následne 3,5 % v poslednom štvrťroku. Vývoj v druhej časti roka ovplyvnili problémy na trhoch viacerých kľúčových obchodných partnerov Turecka v dôsledku vojny na Ukrajine.



V minulom roku výrazne vzrástla aktivita v tureckom finančnom a poisťovacom sektore, rast v tejto oblasti dosiahol 21,8 %. Nasledoval sektor služieb s rastom aktivity o 11,7 %, ukázali údaje štatistického úradu. Ako jediný zaznamenal pokles aktivity sektor stavebníctva, a to o 8,4 %.



Tento rok sa očakáva výrazné spomalenie rastu, keďže ekonomika sa bude musieť vyrovnať s dôsledkami ničivého zemetrasenia, ktoré začiatkom februára zasiahlo juh Turecka a susednú Sýriu. Analytici počítajú so spomalením tohtoročného rastu tureckej ekonomiky na 2,8 %. Pred zemetrasením sa počítalo s ďalším zotavovaním, ku ktorému mal prispieť domáci dopyt, po obrovských škodách, ktoré zemetrasenie spôsobilo, však museli ekonómovia svoje odhady revidovať.