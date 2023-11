Turecká ekonomika zrýchlila rast na takmer 6 %, prekonala odhady

Ankara 30. novembra (TASR) - Turecká ekonomika zrýchlila v 3. štvrťroku medziročný rast takmer na 6 % a prekonala odhady ekonómov. V ďalšom období sa však očakáva zmiernenie tempa rastu po tom, ako centrálna banka začala v reakcii na vysokú infláciu výrazne sprísňovať menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, Bloomberg a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje tureckého štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Turecka vzrástol v období od júla do konca septembra medziročne o 5,9 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom štvrťroku dosiahol rast po revízii smerom nahor 3,9 %. Je to najvýraznejšie tempo rastu tureckej ekonomiky od 2. štvrťroka minulého roka, v ktorom vzrástla o 7,6 %.



Rast prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali so zrýchlením rastu, predpokladali však, že ekonomika vzrastie maximálne o 5,6 %.



Pod výraznejší než očakávaný rast ekonomiky sa podpísalo viacero faktorov, najviac však tvorba hrubého fixného kapitálu a spotrebiteľské výdavky. V prvom prípade rast dosiahol 14,7 % a v druhom 11,2 %. Zvýšili sa aj vládne výdavky, konkrétne o 5,3 %.



Na druhej strane, v medzikvartálnom porovnaní sa tempo rastu tureckej ekonomiky po úprave o kalendárne a sezónne vplyvy výrazne spomalilo. Dosiahlo 0,3 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku ekonomika vzrástla o 3,3 %.



Medzikvartálny vývoj výrazne ovplyvnila zmena menovej politiky centrálnej banky po májových prezidentských voľbách a nástupe novej guvernérky Hafize Gaye Erkanovej. Banka odštartovala cyklus zvyšovania úrokových sadzieb s cieľom dostať vysokú infláciu pod kontrolu.



Napriek tomu, že sa spomalenie medzikvartálneho rastu ekonomiky očakávalo, ekonómovia nepredpokladali, že bude také výrazné. Tí, ktorých oslovila agentúra Bloomberg, očakávali rast na úrovni 1 %.