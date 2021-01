Turecká inflácia sa v decembri zrýchlila na 14,6 %

Istanbul 4. januára (TASR) - Turecká inflácia sa na konci vlaňajška zrýchlila viac, než sa čakalo. Dôvodom bol nárast cien energií a oneskorený vplyv slabej líry.



Index spotrebiteľských cien v decembri medziročne stúpol o 14,6 % po 14,03 % v novembri, uviedol v pondelok turecký štatistický úrad. Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie len na 14,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,25 %, pričom sa očakávalo +0,9 %.



Slabá líra a prudký nárast úverov podporovaný negatívnymi reálnymi úrokovými sadzbami držali tureckú infláciu v dvojciferných číslach počas celého roka 2020. To donútilo centrálnu banku, aby v októbri revidovala celoročnú inflačnú prognózu na 12,1 % z 8,9 %.



Centrálna banka po nástupe nového guvernéra Naciho Agbala výrazne sprísnila menovú politiku v snahe o podporu domácej meny a kontrolu inflácie. V decembri centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu na 17 %.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú kolísavé ceny potravín, energií či zlata, v decembri vzrástla na 14,31 % z 13,26 % v predchádzajúcom mesiaci.



Ceny potravín a nealkoholických nápojov v decembri medziročne stúpli o 20,16 % a ceny dopravy o 21,12 %.