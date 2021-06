Turecká líra klesla na nové rekordné minimum

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Istanbul 2. júna (TASR) - Turecká líra klesla v stredu na nové rekordné minimum. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan totiž opäť požadoval zníženie úrokových sadzieb. Inflácia v Turecku sa pohybuje na úrovniach nad 17 %.Kurz líry sa oslabil o 4 % až na 8,88 TRY/USD. Turecká mena neskôr zmazala časť strát a v čase uzavretia trhov v Istanbule sa obchodovala pri kurze 8,59 TRY/USD.povedal Erdogan v utorok (1. 6.) neskoro večer v štátnej televízii. Podľa Erdogana treba na pokles sadzieb počkať do júla alebo augusta. Dodal, že nižšie sadzby znížia tlak na investície.Erdoganove vyhlásenia ešte viac znervóznili turecké trhy a zvýšili zraniteľnosť líry. Investori sa obávajú predovšetkým toho, že centrálna banka nie je nezávislá od Erdogana, ktorý je kritikom vysokých úrokových sadzieb. Vysoké sadzby považuje za zlo a verí, že ich zníženie spomalí infláciu.Turecká inflácia sa pohybuje na dvojciferných úrovniach už viac ako tri roky. Investori a analytici sa zhodujú na tom, že turecká centrálna banka musí držať úrokové sadzby vysoko, aby zabránila nekontrolovanému rastu cien.Guvernér tureckej centrálnej banky Sahap Kavcioglu, ktorý je už štvrtým šéfom centrálnej banky počas dvoch rokov, údajne odmietol Erdoganove slová o znižovaní sadzieb. Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dva nemenované zdroje, Kavcioglu povedal investorom, že v súčasnosti sú diskusie o bezprostrednom znižovaní sadzieb bezpredmetné. Dodal, že inflácia sa spomalí v 3. alebo 4. kvartáli.Turecká centrálna banka na svojom májovom zasadnutí nemenila nastavenie menovej politiky a kľúčovú sadzbu ponechala na 19 % druhý mesiac po sebe. Ako dôvod uviedla, že inflácia už dosiahla svoj vrchol.Turecká mena počas uplynulých troch mesiacov stratila viac než 13 %, čo je výrazne najviac spomedzi mien rozvíjajúcich sa ekonomík. Existuje riziko, že toto oslabenie sa premietne do rastu cien.Podľa stratéga firmy Coex Partners Henrika Gullberga dôvodom trvalého pádu líry je menová politika, ktoráTempo rastu tureckých spotrebiteľských cien sa v apríli zrýchlilo siedmy mesiac po sebe a dosiahlo 17,14 %. Motorom bolo zdraženie energií. To znamená, že reálna úroková sadzba je aktuálne v Turecku pod 2 %. To spôsobuje, že líra je zraniteľná a výrazne pociťuje každú zmenu nálady investorov.