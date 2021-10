Ankara 12. októbra (TASR) - Turecká líra klesla na nové rekordné minimum po tom, čo prezident Recep Tayyip Erdogan signalizoval novú vojenskú ofenzívu v susednej Sýrii.



Líra sa voči doláru oslabila o 0,4 % na 9,0398 TRY/USD. Erdogan v pondelok (11. 10.) neskoro večer uviedol, že Turecko je odhodlané eliminovať hrozby zo Sýrie "prostredníctvom síl, ktoré sú tam aktívne, alebo vlastnými prostriedkami".



Ankara je zapletená do konfliktu roky, ale teraz hrozí, že tento rok zvýši napätie s USA, ktoré podporujú v regióne Kurdov. Washington už varoval, že môže na krajinu opäť uvaliť sankcie.



Straty líry ešte zvýraznilo posilňovanie dolára a globálny pokles rizikového apetítu investorov. Nečakané zníženie úrokových sadzieb tureckou centrálnou bankou v septembri zredukovalo atraktivitu tureckých aktív a podporilo obavy, že inflácia, ktorá je už teraz najvyššia za 2 roky, sa bude ďalej zrýchľovať.



Líra už stratila voči doláru viac než 6 %, odkedy guvernér tureckej centrálnej banky Sahap Kavcioglu uviedol, že banka sa pri rozhodovaní viac sústredí na jadrové ceny. To podnietilo špekulácie, že centrálna banka hľadá priestor, ako by mohla znižovať sadzby, aj napriek vysokým inflačným rizikám.



"Môžeme byť svedkami ďalšieho zhubného cyklu uvoľňovania menovej politiky," uviedol devízový analytik spoločnosti InTouch Capital Piotr Matys. Prudké oslabenie líry však podľa neho môže donútiť centrálnu banku, aby "náhle otočila menovú politiku a zvýšila sadzby, aby stabilizovala menu".



Centrálna banka tvrdí, že aktuálny nárast inflácie je len dočasný. Kavcioglu minulý týždeň povedal investorom a analytikom, že menová politika je naďalej dostatočne prísna.