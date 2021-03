Turecká líra klesla v pondelok o 15 % do blízkosti historického minima

Istanbul 22. marca (TASR) - Kurz tureckej líry klesol v pondelok nakrátko o 15 %, pričom sa dostal do blízkosti historického minima. Kurzom meny otriaslo rozhodnutie tureckého prezidenta odvolať trhmi uznávaného guvernéra centrálnej banky Naciho Agbala. Ten bol známy prísnou menovou politikou, ktorej cieľom bolo dostať pod kontrolu dlhodobo vysokú infláciu.



Prezident Recep Tayyip Erdogan odvolal Agbala v noci na sobotu (20. 3.), iba päť mesiacov po jeho nástupe do funkcie. Novým guvernérom sa stal Sahap Kavcioglu, bývalý bankár, člen Erdoganovej strany AKP a stúpenec Erdoganovej politiky nízkych úrokových sadzieb. Je už tretím guvernérom centrálnej banky od polovice roka 2019.



Kavcioglu síce po nástupe do funkcie vyhlásil, že momentálne neplánuje menovú politiku banky meniť, obavy trhov však nerozptýlil. Odvolanie Naciho Agbala opäť posilnilo kontrolu vlády nad centrálnou bankou a znížilo dôveru investorov.



Podľa niektorých analytikov Kavcioglu časom zmení politiku Agbala, ktorý úrokové sadzby výrazne zvyšoval. Ako povedal Phoenix Kalen z banky Société Générale, predpokladá "otrasy na finančnom trhu".



Kurz tureckej líry klesol v pondelok nakrátko na 8,4850 TRY/USD. Mena sa tak dostala do blízkosti doterajšieho historického minima 8,58 TRY/USD, ktoré zaznamenala v novembri minulého roka, tesne pred nástupom Agbala do vedenia centrálnej banky. Na porovnanie, v piatok (19. 3.) predstavoval kurz 7,2185 TRY/USD.