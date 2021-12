Turecká líra opäť klesla na rekordne nízke hodnoty

Ankara 14. decembra (TASR) - Turecká líra v utorok opäť klesla až o 4 % potom, čo sa deň predtým prepadla na historické minimá. Dôvodom sú obavy z novej riskantnej hospodárskej politiky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vyhliadky na ďalšie zníženie úrokových sadzieb tureckej centrálnej banky tento týždeň.



Slabnúca mena, ktorá tento rok stratila takmer polovicu svojej hodnoty voči doláru, sa v utorok dotkla hranice 14,4 TYR za dolár. Do 12.42 h SEČ znížila stratu na 14,3450 TYR/USD.



V pondelok (13. 12.) sa líra prepadla až o 7 % na rekordných takmer 15 TYR za dolár. Následne centrálna banka už štvrtýkrát za dva týždne intervenovala na trhoch, aby podporila domácu menu.



Problémy tureckej meny sa odohrávajú na pozadí výkyvov na svetovom trhu. Dolár pred kľúčovým stretnutím Federálneho rezervného systému (Fed) v polovici týždňa posilnil, pričom investori očakávajú, že Fed začne v roku 2022 zvyšovať úrokové sadzby.



Naproti tomu turecká centrálna banka od septembra znížila úrokové sadzby o 400 bázických bodov pod tlakom prezidenta Erdogana aj napriek vysokej inflácii, ktorá v novembri prekročila 21 %.



Vzhľadom na to, že príjmy Turkov sa pre infláciu výrazne znížili, Erdogan v pondelok rokoval s guvernérom centrálnej banky Sahapom Kavciogluom, ministrom financií Nureddinom Nebatim a šéfmi štátnych bánk. Po rozhovoroch však nezverejnili žiadne oficiálne oznámenia.



Erdogan opakovane obhajuje zníženie sadzieb, keď presadzuje nový ekonomický plán, a to aj napriek širokej kritike tejto politiky zo strany ekonómov a opozičných politikov.