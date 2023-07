Turecká líra sa prepadla na nové rekordné dno

Viedeň 18. júla (TASR) - Turecká líra sa v pondelok (17. 7.) prepadla na nové rekordné dno. Jej kurz voči americkému doláru klesol na 26,92 TRY/USD, čo bola najnižšia úroveň od menovej reformy v Turecku z januára 2005. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at



Zmena kurzu fiškálnej politiky po znovuzvolení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zatiaľ nepriniesla viditeľnejšie výsledky. Inflácia zostáva stále vysoká a očakáva sa jej ďalší rast. Oficiálna miera inflácie dosiahla vrchol na úrovni 85 % v októbri minulého roka a odvtedy klesá. V júni však v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stále predstavovala 38,2 %. Nezávislí odborníci predpokladajú, že skutočná inflácia môže byť ešte dramaticky vyššia a napríklad v júni mohla dosiahnuť viac ako 100 %.



Ekonómovia navyše očakávajú, že oficiálna inflácia sa čoskoro opäť zvýši aj vzhľadom na ambiciózne výdavkové plány, ktoré Erdogan ohlásil pred svojím májovým znovuzvolením. V dôsledku opatrení, ako je napríklad dotovanie cien plynu, dosiahol v júni nový rekord aj turecký verejný dlh.



Turecká centrálna banka minulý mesiac výrazne zvýšila úrokové sadzby a signalizovala obrat smerom ku konvenčnejšej menovej politike. Menový výbor na svojom prvom zasadnutí pod vedením novej guvernérky Hafize Gaye Erkanovej zdvihol svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 650 bázických bodov na 15 % z 8,5 %. To bolo prvé zvýšenie základnej tureckej úrokovej sadzby od marca 2021 a signalizuje zmenu kurzu centrálnej banky, ktorá sa zrejme rozlúčila s neortodoxnou politikou. Tú realizovala pod tlakom prezidenta Erdogana, ktorý v rozpore so všeobecne prijímanou ekonomickou teóriou zastával názor, že zníženie úrokových sadzieb spomalí infláciu.



Väčšina ekonómov prognózuje, že turecká centrálna banka bude v tomto roku pokračovať v sprísňovaní a že jej kľúčová sadzba do konca roka stúpne na 30 %.



(1 EUR = 1,123 USD)