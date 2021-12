Istanbul 1. decembra (TASR) - Turecká líra sa v stredu dopoludnia stabilizovala po tom, ako sa v noci prepadla na nové rekordné minimum 14 TYR za dolár. Dôvodom bolo vyhlásenie prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že úrokové sadzby centrálnej banky sa budú naďalej znižovať aj napriek prudko rastúcej inflácii a rozsiahlej kritike tohto kroku.



Kurz líry oproti doláru bol o 9.31 SEČ na úrovni 13,40 TYR/USD, teda rovnaký ako v utorok (30. 11.) na záver obchodovania.



Turecká mena tento rok stratila až 47 % svojej hodnoty a len v novembri sa prepadla o približne 30 %. Tým sa rapídne znížili disponibilné príjmy a úspory Turkov, zvýšili sa rozpočty domácností, a dokonca im to sťažilo prístup k niektorým z dovážaných liekov.



Erdogan piatykrát za menej ako dva týždne obhajoval uvoľnenie menovej politiky centrálnej banky, ktoré väčšina ekonómov označila za neuvážené. V rozhovore pre štátnu televíziu TRT v utorok večer povedal, že v tomto prípade neustúpi. "Uvidíme, že úrokové sadzby výrazne klesnú, a teda pred voľbami dôjde k zlepšeniu výmenných kurzov," povedal.



"Je to nebezpečný experiment, ktorý sa Erdogan pokúša presadzovať, a trh sa ho snaží varovať pred dôsledkami," povedal Brian Jacobsen, hlavný investičný stratég pre multi-asset riešenia v Allspring Global Investments.



Upozornil, že ďalší pokles líry ešte zvýši ceny dovozu a inflácia sa zhorší. Zahraniční investori budú opatrnejší, čo sťaží financovanie rastu a rizikové prirážky z cenných papierov pravdepodobne stúpnu. "Investori sú čoraz nervóznejší. Je to toxický kokteil," dodal.



Výpredaje z minulého mesiaca patrili medzi najväčšie, ktoré líru postihli. Sú porovnateľné s krízami, ktorým čelila veľká rozvíjajúca sa trhová ekonomika v rokoch 2018, 2001 a 1994.



Erdoganova strana, ktorá sa dostala k moci po kríze v roku 2001, zaznamenáva pokles podpory v prieskumoch verejnej mienky. Tie signalizujú, že Erdogan môže prehrať súboj s najpravdepodobnejšími rivalmi v prezidentských voľbách.



Turecká centrálna banka od septembra pod tlakom Erdogana znížila svoju úrokovú sadzbu o 400 bázických bodov na 15 %, takže reálne sadzby zostali hlboko záporné s infláciou blízkou 20 %. Všeobecne sa očakáva, že v decembri ju opäť zníži.



Prakticky všetky ostatné centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby alebo sa na to chystajú.