Turecká líra v stredu rekordne klesla, trh sa obáva zníženia sadzieb

Ankara 8. septembra (TASR) - Turecká líra zaznamenala v stredu jeden z najprudších pádov v tomto roku. Dôvodom sú špekulácie, že turecká centrálna banka zníži úrokové sadzby napriek zrýchľovaniu inflácie.



Medziročná miera inflácie v Turecku v auguste stúpla na 19,25 % a dostala sa nad kľúčovú sadzbu centrálnej banky, ktorá je na úrovni 19 %.



Centrálna banka už niekoľko mesiacov sľubuje, že udrží reálne úrokové sadzby v pozitívnom pásme, aby znížila motiváciu Turkov míňať peniaze a podporila ich chuť nechávať si ich na účtoch. To by však znamenalo, že centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí 23. septembra zvýši kľúčovú sadzbu minimálne na 19,5 %.



Guvernér centrálnej banky Sehap Kavcioglu však povedal investorom, že tempo rastu spotrebiteľských cien sa v ďalších mesiacoch spomalí a centrálna banka bude pri svojich ďalších rozhodnutiach používať jadrovú infláciu, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, a ktorá je aktuálne pod 17 %. "Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou zvýšila dôležitosť indikátorov jadrovej inflácie," citovali turecké médiá Kavcioglua.



Turecká líra sa v stredu voči doláru oslabila až o 1,5 % a popoludní sa predávala na úrovni okolo 8,45 TRY/USD.



Turecká centrálna banka má byť síce nezávislou, ale je pod stálym tlakom zo strany prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý je známym nepriateľom vysokých úrokových sadzieb a požaduje ich zníženie. Erdogan od roku 2019 už vyhodil troch guvernérov centrálnej banky, pretože zvyšovali úrokové sadzby alebo ich podľa neho znižovali príliš pomaly.



Centrálna banka od nástupu Kavcioglua na miesto guvernéra pred piatimi mesiacmi úrokové sadzby nezmenila a zaviazala sa, že sa bude snažiť skrotiť vysokú infláciu. Erdogan však už signalizoval, že očakáva rýchle zníženie sadzieb, čo by pomohlo pri stimulácii ekonomiky.



Analytik firmy BlueBay Asset Management Timothy Ash uviedol, že sľub guvernéra centrálnej banky, že udrží úrokové sadzby v pozitívnom pásme, v skutočnosti nič neznamená. "Zjavne je rozhodnutý nezvýšiť sadzby, ak mu to nejako prejde, a pri prvej príležitosti ich zníži."



Turecká centrálna banka tento týždeň zvýšila svoju inflačnú prognózu, na konci roka očakáva infláciu na úrovni 16,2 % a nie 14,1 %.