Turecká medziročná inflácia stúpla na štvormesačné maximum
Analytici odhadovali, že inflácia stúpne mierne výraznejšie.
Autor TASR
Ankara 3. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Turecku vo februári vzrástla na 31,53 % z viac ako štvorročného minima 30,65 %, na ktorom bola v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Analytici odhadovali, že inflácia stúpne mierne výraznejšie, a to na 31,55 %. Medziročné tempo rastu tureckých spotrebiteľských cien sa tak posilnilo najvyššie od októbra 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlil sa medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov, ktoré sa oproti februáru minulého roka zvýšili o 36,44 % po januárovom raste o 31,69 %. Alkoholické nápoje a tabak zdraželi o 36,54 % po tom, ako predošlý mesiac medziročne stúpli o 31,45 %. Rast cien v zdravotníctve sa zrýchlil na 29,26 % z januárových 21,63 %.
Zmiernil sa však rast cien bývania na 42,33 % z úrovne 45,36 % v predchádzajúcom mesiaci, dopravy na 28,86 % z 29,39 %, odevov a obuvi na 6,79 % zo 7,07 %, nábytku a vybavenia domácnosti na 22,18 % z 23,13 % či hotelov, kaviarní a reštaurácií na 32,93 % z 33,31 %.
Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Turecku vo februári celkovo zvýšili o 2,96 % po tom, ako v januári vzrástli o 4,84 %.
