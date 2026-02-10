< sekcia Ekonomika
Turecká priemyselná produkcia v decembri klesla
Medzimesačne sa turecká priemyselná produkcia v decembri zvýšila o 1,2 %, hoci tempo jej rastu sa spomalilo z novembrových 2,5 %.
Autor TASR
Istanbul 10. februára (TASR) - Priemyselná výroba v Turecku v decembri klesla. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Produkcia sektora sa v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka oslabila o 2,1 % po novembrovom raste, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni 2,2 %. Išlo o jej prvý pokles od marca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Dôvodom medziročného oslabenia celkovej priemyselnej výroby v Turecku bolo zníženie produkcie spracovateľského priemyslu o 27 % po novembrovom raste o 2,5 %. Pred decembrovým poklesom sa turecký spracovateľský priemysel deväť mesiacov v rade posilňoval. Výroba odvetvia ťažby a dobývania však medziročne stúpla o 1,9 % a dodávky elektriny, plynu a klimatizovaného vzduchu sa zväčšili o 2,4 %.
Medzimesačne sa turecká priemyselná produkcia v decembri zvýšila o 1,2 %, hoci tempo jej rastu sa spomalilo z novembrových 2,5 %. Novembrový medzimesačný rast bol najsilnejší za šesť mesiacov.
