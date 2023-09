Turecko doviezlo z okupovaných oblastí Ukrajiny vyše 160.000 ton uhlia

Moskva/Ankara 19. septembra (TASR) - Turecko, ktoré je členom NATO, doviezlo v tomto roku z Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny vyše 160.000 ton uhlia za zhruba 14 miliónov USD. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje ruskej colnej správy.



Údaje ukázali, že medzi februárom a júlom doviezlo Turecko zhruba 160.400 ton uhlia, ktoré bolo vyťažené v Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny anektovaných Ruskom. Hodnota uhlia sa odhaduje na približne 14,3 milióna USD (13,41 milióna eur).



Informácie ruskej colnej správy potvrdili pre Reuters aj traja producenti uvedení v údajoch. Uviedli, že v danom období dodali uhlie vyťažené v anektovaných regiónoch do Turecka. Na rozdiel od USA a Európskej únie Turecko neobmedzilo obchod s Ruskom či s oblasťami Ukrajiny pod kontrolou Moskvy, aj keď Washington upozorňoval, aby štáty nepomáhali Rusku financovať vojnu voči Ukrajine, alebo neobchádzali sankcie západných štátov.



Na základe údajov o obchode, ktoré Reuters získal, uhlie do Turecka dodalo minimálne 10 producentov. Turecko bolo aj zďaleka najväčším dovozcom uhlia z Ruskom okupovaných oblastí Ukrajiny. Za sledované obdobie (február - júl) sa na celkovom exporte uhlia z týchto oblastí podieľalo 95 %.



Turecko patrí k najväčším spotrebiteľom a dovozcom uhlia a aj z pohľadu zelenej energie ide proti súčasnému trendu vo svete, keďže zvyšuje podiel uhlia na celkovom energetickom mixe. V 1. polroku tohto roka vyprodukovalo z uhlia dovezeného zo zahraničia 31,5 milióna megawatthodín elektrickej energie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie zhruba o štvrtinu.



Predajcovia uhlia vyvezeného do Turecka sú podľa agentúry Reuters, ktorá vychádzala z databázy ruských firiem agentúry Interfax, registrovaní v Rusku a na anektovaných územiach Ukrajiny. Kupcami sú firmy registrované v Hongkongu, Spojených arabských emirátoch (SAE) a v offshore jurisdikciách, vrátane Belize a Britských Panenských ostrovov. Priamo turecké firmy údaje colnej správy neuvádzajú.



(1 EUR = 1,0663 USD)