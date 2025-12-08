< sekcia Ekonomika
Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán
Autor TASR
Istanbul/Budapešť 8. decembra (TASR) - Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Orbán uviedol, že dosiahol dohodu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o zabezpečení dodávok ruského plynu cez plynovod TurkStream. „Dohodol som sa s prezidentom Erdoganom, že Turecko zaručí prepravu ruského plynu do Maďarska,“ povedal Orbán.
Maďarský líder poznamenal pritom, že Maďarsko tento rok už dostalo cez plynovod TurkStream 7,5 miliardy kubických metrov (m3) ruského plynu.
Nová dohoda je súčasťou prebiehajúcej energetickej spolupráce medzi oboma krajinami, pričom Turecko slúži ako kľúčová tranzitná trasa pre dodávky ruského plynu do Maďarska.
