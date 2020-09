Turecko je otvorené diskusii o zdieľaní zdrojov v Stredomorí

Ankara 1. septembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok povedal, že jeho krajina je naklonená rozhovorom s Gréckom, ktoré by viedli k spravodlivému zdieľaniu zdrojov nerastných surovín vo východnej časti Stredozemného mora. Informovala o tom agentúra AP.



Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii s alžírkym ministrom zahraničných vecí Grécko obvinil z podnikania "provokačných krokov" vo východnom Stredomorí. Európska únia, ktorá Ankare hrozí zavedením sankcií, podľa jeho slov Grécko podporuje.



Čavušoglu povedal, že Turecko uprednostňuje spoločné riešenie, ktoré zahŕňa rokovania za účasti všetkých strán. Takéto riešenie má podľa neho priniesť úžitok zo zdrojov nerastných surovín všetkým.



Napätie medzi Tureckom a Gréckom sa v poslednom období prehĺbilo po tom, ako Turecko začalo prieskum v súvislosti s možnými ložiskami ropy a zemného plynu v okolí Cypru. Turecko vyslalo seizmické prieskumné plavidlo Oruc Reis do vôd, na ktoré si robia nárok oba štáty. Ankara v pondelok oznámila, že misiu tohto plavidla predĺži do 12. septembra.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan konanie Turecka označil za "snahu o dosiahnutie práva a spravodlivosti".