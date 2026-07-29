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Turecko napriek vysokej inflácii láka turistov
V júni bola inflácia v krajine medziročne na úrovni okolo 30 %, no turecká líra (TRY) oproti euru výrazne oslabuje, čo veľkú časť zdražovania vykrýva.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Turecko zostáva napriek extrémnej inflácii hitom aj pre slovenských turistov. V júni bola inflácia v krajine medziročne na úrovni okolo 30 %, no turecká líra (TRY) oproti euru výrazne oslabuje, čo veľkú časť zdražovania vykrýva. Ekonomický analytik investičnej platformy Finax Timur Blentič poradil, ako sa dá v Turecku efektívne ušetriť.
Oproti minulému roku tam vzrástli ceny v reštauráciách a hoteloch zhruba o 32 %, podobne zdraželi aj potraviny a nealkoholické nápoje. O vyše 36 % stúpli ceny alkoholu a tabaku.
„Hoci ceny v tureckých lírach rastú rýchlym tempom, európskeho turistu zachraňuje oslabujúca domáca mena, vďaka ktorej vychádzajú miestne útraty, jedlo či výlety v prepočte celkom priaznivo. Najlepším spôsobom, ako tento menový vývoj využiť, je platiť všade, kde je to možné, platobnou kartou,“ odporučil Blentič.
Na termináli treba zvoliť platbu v lokálnej mene, teda bez konverzie, vďaka čomu sa dá získať spravidla najvýhodnejší denný kurz. „Ak potrebujete hotovosť do reštaurácií či na trhy, vyhnite sa zmenárňam na letiskách či v hoteloch, kde sú kurzy najhoršie. Výhodnejšie je vybrať si líry z bankomatu overenej banky pomocou karty s nízkymi poplatkami za výber v zahraničí,“ poradil analytik.
Pri pobyte s all inclusive v Turecku je balík služieb od cestovnej kancelárie často výhodnejší, než kúpa letenky a ubytovania zvlášť. „Cestovné kancelárie nakupujú kapacity vo veľkých objemoch, vďaka čomu dokážu stlačiť cenu nadol. Zájazd s letenkou a siedmimi nocami v all inclusive hoteli sa dá v predsezónnom nákupe zohnať od zhruba 900 eur, no pri ponukách mimo hlavnej sezóny ceny klesajú aj na 300 až 400 eur,“ priblížil Blentič.
Kľúčové je podľa neho sledovať reálny vývoj cien a nenechať sa zlákať len marketingovou nálepkou „last minute“, ktorá nemusí vždy znamenať zľavu. „Pri výbere balíka je dobré sledovať aj garanciu nemennej ceny, ktorá turistov ochráni pred dodatočnými palivovými príplatkami v prípade, že by na trhoch stúpla cena ropy,“ vysvetlil.
Pri individuálnom cestovaní sa ceny leteniek výrazne líšia. Z Bratislavy do Antalye sa dá dostať od 90 do 220 eur, do Bodrumu od 33 do 180 eur. Analytik poradil nastaviť si na vyhľadávačoch leteniek cenové upozornenia pre konkrétnu trasu a dátum. Veľkú úsporu tiež prináša cestovanie mimo hlavných prázdninových mesiacov. Máj, jún, september či október sú cenovo oveľa dostupnejšie, pričom počasie je na tureckom pobreží stále ideálne na kúpanie.
V Antalyi či Bodrume stojí jedlo zhruba rovnako ako v Istanbule. V bežnom supermarkete možno kúpiť 500 gramov chleba od 30 do 60 centov, liter mlieka zhruba za euro, 10 vajec za 1,50 až 2,50 eura, kilogram kuracích pŕs za 4 až 6 eur.
V reštaurácii stojí tradičný turecký čaj 0,50 až 1 euro, káva alebo cappuccino 2,50 až 6 eur, čapované 0,5-litrové pivo v závislosti od podniku 2 až 6 eur. Pouličný döner kebab vyjde na 3 až 6 eur, turecká pizza (pide) od 5 do 10 eur. Obedové denné menu v lokálnych reštauráciách stojí 4 až 8 eur. Účet za večeru s nápojmi pre štvorčlennú rodinu v reštaurácii strednej triedy dosahuje 60 až 100 eur.
Obozretnosť sa vypláca najmä pri prenájme áut a spoznávaní pamiatok. „Prenájom menšieho auta vyjde v Antalyi od 10 eur na deň, za populárne modely SUV zaplatíte 25 až 45 eur a väčší minivan stojí okolo 90 eur. Rozhodne odporúčam rezervovať si auto vopred, ešte z domova. Riešenie prenájmu priamo na mieste môže dovolenku poriadne predražiť, keďže dodatočné poistky či povinné zálohy bývajú na pobočkách drahšie aj o 100 %,“ upozornil Blentič.
Pri cestovaní za históriou, napríklad pri kombinovanej vstupenke na Pamukkale a Hierapolis, treba počítať s cenou okolo 30 eur, pričom za Kleopatrin bazén sa pripláca ďalších 8 až 13 eur. „Ak plánujete aktívnu dovolenku, výraznú úsporu prinesie Museum Pass. Napríklad pre egejskú oblasť na sedem dní a 40 rôznych lokalít vyjde na 95 eur, zatiaľ čo celoštátny 15-dňový vstup do tureckých múzeí stojí 165 eur,“ uzavrel Blentič.
(1 EUR = 53,8564 TRY)
Oproti minulému roku tam vzrástli ceny v reštauráciách a hoteloch zhruba o 32 %, podobne zdraželi aj potraviny a nealkoholické nápoje. O vyše 36 % stúpli ceny alkoholu a tabaku.
„Hoci ceny v tureckých lírach rastú rýchlym tempom, európskeho turistu zachraňuje oslabujúca domáca mena, vďaka ktorej vychádzajú miestne útraty, jedlo či výlety v prepočte celkom priaznivo. Najlepším spôsobom, ako tento menový vývoj využiť, je platiť všade, kde je to možné, platobnou kartou,“ odporučil Blentič.
Na termináli treba zvoliť platbu v lokálnej mene, teda bez konverzie, vďaka čomu sa dá získať spravidla najvýhodnejší denný kurz. „Ak potrebujete hotovosť do reštaurácií či na trhy, vyhnite sa zmenárňam na letiskách či v hoteloch, kde sú kurzy najhoršie. Výhodnejšie je vybrať si líry z bankomatu overenej banky pomocou karty s nízkymi poplatkami za výber v zahraničí,“ poradil analytik.
Pri pobyte s all inclusive v Turecku je balík služieb od cestovnej kancelárie často výhodnejší, než kúpa letenky a ubytovania zvlášť. „Cestovné kancelárie nakupujú kapacity vo veľkých objemoch, vďaka čomu dokážu stlačiť cenu nadol. Zájazd s letenkou a siedmimi nocami v all inclusive hoteli sa dá v predsezónnom nákupe zohnať od zhruba 900 eur, no pri ponukách mimo hlavnej sezóny ceny klesajú aj na 300 až 400 eur,“ priblížil Blentič.
Kľúčové je podľa neho sledovať reálny vývoj cien a nenechať sa zlákať len marketingovou nálepkou „last minute“, ktorá nemusí vždy znamenať zľavu. „Pri výbere balíka je dobré sledovať aj garanciu nemennej ceny, ktorá turistov ochráni pred dodatočnými palivovými príplatkami v prípade, že by na trhoch stúpla cena ropy,“ vysvetlil.
Pri individuálnom cestovaní sa ceny leteniek výrazne líšia. Z Bratislavy do Antalye sa dá dostať od 90 do 220 eur, do Bodrumu od 33 do 180 eur. Analytik poradil nastaviť si na vyhľadávačoch leteniek cenové upozornenia pre konkrétnu trasu a dátum. Veľkú úsporu tiež prináša cestovanie mimo hlavných prázdninových mesiacov. Máj, jún, september či október sú cenovo oveľa dostupnejšie, pričom počasie je na tureckom pobreží stále ideálne na kúpanie.
V Antalyi či Bodrume stojí jedlo zhruba rovnako ako v Istanbule. V bežnom supermarkete možno kúpiť 500 gramov chleba od 30 do 60 centov, liter mlieka zhruba za euro, 10 vajec za 1,50 až 2,50 eura, kilogram kuracích pŕs za 4 až 6 eur.
V reštaurácii stojí tradičný turecký čaj 0,50 až 1 euro, káva alebo cappuccino 2,50 až 6 eur, čapované 0,5-litrové pivo v závislosti od podniku 2 až 6 eur. Pouličný döner kebab vyjde na 3 až 6 eur, turecká pizza (pide) od 5 do 10 eur. Obedové denné menu v lokálnych reštauráciách stojí 4 až 8 eur. Účet za večeru s nápojmi pre štvorčlennú rodinu v reštaurácii strednej triedy dosahuje 60 až 100 eur.
Obozretnosť sa vypláca najmä pri prenájme áut a spoznávaní pamiatok. „Prenájom menšieho auta vyjde v Antalyi od 10 eur na deň, za populárne modely SUV zaplatíte 25 až 45 eur a väčší minivan stojí okolo 90 eur. Rozhodne odporúčam rezervovať si auto vopred, ešte z domova. Riešenie prenájmu priamo na mieste môže dovolenku poriadne predražiť, keďže dodatočné poistky či povinné zálohy bývajú na pobočkách drahšie aj o 100 %,“ upozornil Blentič.
Pri cestovaní za históriou, napríklad pri kombinovanej vstupenke na Pamukkale a Hierapolis, treba počítať s cenou okolo 30 eur, pričom za Kleopatrin bazén sa pripláca ďalších 8 až 13 eur. „Ak plánujete aktívnu dovolenku, výraznú úsporu prinesie Museum Pass. Napríklad pre egejskú oblasť na sedem dní a 40 rôznych lokalít vyjde na 95 eur, zatiaľ čo celoštátny 15-dňový vstup do tureckých múzeí stojí 165 eur,“ uzavrel Blentič.
(1 EUR = 53,8564 TRY)