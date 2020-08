Turecko objavilo v Čiernom mori svoje najväčšie ložisko zemného plynu

Ankara 21. augusta (TASR) - Turecko objavilo v pobrežných vodách Čierneho mora doteraz najväčšie ložisko zemného plynu v histórii svojich prieskumov. To pomôže zmierniť závislosť krajiny od jeho dovozu. Oznámil to v piatok prezident Recep Tayyip Erdogan.



Erdogan uviedol, že v ložisku sa nachádza približne 320 miliárd kubických metrov plynu a bolo objavené na mieste, ktoré turecké plavidlá začali skúmať minulý mesiac. Prezident dodal, že dúfa, že prvý plyn z ložiska doputuje k tureckým spotrebiteľov v roku 2023, keď bude Turecko oslavovať sté výročie založenia republiky.



Analytici však upozornili, že aj keď ide o pozoruhodný objav, nestačí na to, aby sa z Turecka stalo regionálne energetické centrum alebo mu prinieslo značné finančné bohatstvo.



Berat Albayrak, minister hospodárstva a Erdoganov zať, však dúfa, že nové ložisko pomôže Turecku "odstrániť problém s deficitom bežného účtu a prejsť k prebytku".