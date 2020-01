Turecko obvinilo EÚ z predsudkov voči cyperským Turkom

Nikózia/Ankara 19. januára (TASR) - Cyprus v nedeľu obvinil Turecko z "pirátstva" po tom, ako Ankara ohlásila nové plány na ťažbu ropy a zemného plynu pri pobreží rozdeleného ostrova, aj napriek hrozbe sankcií zo strany Európskej únie (EÚ). „Turecko sa mení na pirátsky štát vo východnom Stredozemí,“ uviedol Cyprus, podľa ktorého sa Turecko vydalo na "nezákonnú cestu".



Ankara „opakovane ignorovala výzvy medzinárodného spoločenstva, najmä EÚ, aby ukončila svoje nezákonné aktivity" v pobrežných vodách Cypru, uviedla vláda v Nikózii. Turecko na to v nedeľu reagovalo výzvou, aby EÚ skoncovala s predsudkami voči cyperským Turkom a ich právu na prieskumné vrty pri stredomorskom ostrove.



Turecko začalo vlani s vrtmi blízko Cypru, aj napriek varovaniam EÚ, a napriek tomu, že to vedie k zvyšovaniu napätia so susedmi - Gréckom a Cyprom, ktorí sú členmi bloku.



Turecký minister energetiky Fatih Donmez v piatok (17. 1.) povedal pre štátnu tlačovú agentúru Anadolu, že turecká vrtná loď Yavuz sa vydáva na Cyprus, čo podnietilo EÚ k varovným vyhláseniam.



„EÚ od roku 2003 mlčí, pokiaľ ide o uzurpovanie práv našej krajiny a práv cyperských Turkov vo východnom Stredomorí,“ uviedol v písomnom vyhlásení hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Hami Aksoy.



„Európska únia musí v prvom rade ukončiť túto politiku pod rúškom solidarity v Únii, ktorá je vzdialená realite, jej predsudkom a vykazuje dvojaké normy.“



Cyprus je rozdelený na dve časti od tureckej invázie v roku 1974, ktorú podnietil prevrat na gréckej strane. Turecko ako jediné vo svete podporuje separatistickú Severocyperskú tureckú republiku na severe ostrova.



Hovorca EÚ pre zahraničné záležitosti Peter Stano v reakcii na oznámenie o nových vrtoch v sobotu (18. 1.) uviedol, že sú potrebné konkrétne kroky na vytvorenie prostredia vedúceho k dialógu. „Zámer Turecka začať ďalší prieskum a vrty v širšom regióne ide, žiaľ, opačným smerom,“ uviedol vo vyhlásení Stano.



Aksoy informoval, že loď Yavuz mieri na juh Cypru do oblasti, v ktorej úrady separatistickej Severocyperskej tureckej republiky v roku 2011 udelili tureckej spoločnosti licenciu na prieskum.



Cyperská medzinárodne uznávaná vláda objavila ložiská plynu v pobrežných vodách v roku 2011, čo viedlo k vážnym sporom s Tureckom o právo na tieto morské zóny. Cyprus už pritom udelil licencie nadnárodným spoločnostiam na prieskum ropy a zemného plynu.



Turecko, ktoré nemá diplomatické vzťahy s cyperskou vládou, tvrdí, že niektoré oblasti sa nachádzajú buď na tureckom kontinentálnom šelfe, alebo v zónach, kde má separatistický štát cyperských Turkov právo na akékoľvek nálezy.