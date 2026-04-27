Turecko plánuje zníženie daní s cieľom prilákať investície a ľudí
Autor TASR
Istanbul 27. apríla (TASR) - Turecká vláda plánuje rozsiahle zníženie daní, čím chce prilákať do krajiny podniky a obyvateľov žijúcich v zahraničí. Kto nebol v uplynulých troch rokoch daňovým rezidentom Turecka, nemusí po presťahovaní 20 rokov platiť dane z príjmov dosiahnutých v zahraničí, oznámil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Plánovanými úľavami sa Turecko prezentuje ako stabilná krajina v regióne, ktorý je poznačený vojnou, povedal Erdogan na konferencii „Turecko - stabilné miesto pre investície“. Turecko už nie je len mostom medzi Orientom a Západom, ale aj „nenahraditeľným uzlom energetických a obchodných koridorov“, uviedol prezident podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Vláda si okrem iného stanovila cieľ dostať späť do krajiny majetok, ktorí držia v zahraničí tureckí štátni občania a spoločnosti, pokračoval Erdogan. V praxi by to znamenalo, že zlato, peniaze alebo cenné papiere by mohli ich majitelia v určitej lehote preniesť do Turecka, kde by aktíva podliehali nízkej dani.
Podnikom, ktoré vyvážajú do zahraničia priemyselný tovar, Erdogan sľúbil zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb zo súčasných 29 % na 9 %. Firmy so sídlom vo finančnom centre Istanbulu by mali podliehať nulovej dani z príjmu právnických osôb. Turecko si zároveň predsavzalo stať sa regionálnym centrom pre inovatívne podniky a rizikový kapitál. Za týmto účelom má vláda v úmysle posilniť infraštruktúru pre podnikateľov, napríklad vytvorením startupového a technologického centra v areáli bývalého Atatürkovho letiska v Istanbule, ktoré prepojí verejný sektor, univerzity a súkromný sektor.
Celý legislatívny balík bude čoskoro predložený parlamentu, povedal Erdogan bez toho, aby uviedol konkrétny dátum.
