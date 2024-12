Turecko pracuje na infraštruktúre plynového uzla v Istanbule

Ankara 27. decembra (TASR) - Turecké úrady pracujú na infraštruktúre medzinárodného plynárenského uzla v Istanbule. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v odvolala na tureckého ministra energetiky a prírodných zdrojov krajiny Alparslana Bayraktara.



"Práce na projekte vytvorenia plynového uzla v Istanbule prebiehajú. V súčasnosti pracujeme na jeho infraštruktúre," citoval v piatok ministra denník Ekonomim.



Myšlienku vytvorenia "plynového uzla v Turecku pre dodávky do iných krajín" prvýkrát nastolil ruský prezident Vladimir Putin počas rokovaní s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom v októbri 2022. Vlani v septembri Bayraktar potrebu nového uzla spochybnil, keď vyhlásil, že krajina už má dobre fungujúcu platformu na obchodovanie s plynom. Vznik ďalšej obchodnej platformy priamo neodmietol, ruskej strane odkázal, aby analyzovala situáciu



Rusko v súčasnosti dodáva plyn do Turecka cez dva plynovody vedúce popod Čierne more. Časť tohto plynu smeruje do krajín juhovýchodnej Európy, ako sú Maďarsko a Grécko. Moskva tiež stavia jadrovú elektráreň na tureckom pobreží Stredozemného mora, ktorá by mohla v konečnom dôsledku znížiť závislosť krajiny od dovozu zahraničného plynu.