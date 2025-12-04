< sekcia Ekonomika
Turecko predĺžilo zmluvy o dodávkach plynu z Ruska o jeden rok
Turecko zvyšuje tiež domácu produkciu, predovšetkým z čiernomorských ložísk plynu objavených pred piatimi rokmi. Hoci sa tam ťažba začala v roku 2023, v súčasnosti pokrýva len malú časť dopytu.
Autor TASR
Ankara 4. decembra (TASR) - Turecko predĺžilo o jeden rok dve zmluvy s ruským Gazpromom o dodávkach zemného plynu. Do konca roka 2026 by tak malo dostať 22 miliárd kubických metrov (m3) plynu z Ruska. Uviedol to v stredu Ahmet Berat Conkar, zástupca ministra energetiky. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Napriek predĺženiu týchto dvoch zmlúv Turecko znižuje podiel ruského plynu na svojej spotrebe, ktorý je aktuálne na úrovni 40 %. Cieľom je stlačiť ho na 25 % a vyhnúť sa tak závislosti od jediného dodávateľa, povedal Conkar novinárom v Ankare.
Vláda medzitým zvažuje investície do amerického plynu s cieľom diverzifikovať svoju dodávateľskú základňu.
„Turecko zatiaľ stále potrebuje plyn z Ruska, Azerbajdžanu a iných zdrojov,“ povedal Conkar. Dodal, že Spojené štáty uznávajú túto nevyhnutnosť napriek tomu, že prezident Donald Trump v septembri naliehal na Ankaru, aby prestala nakupovať ruskú ropu a plyn.
Turecko zvyšuje tiež domácu produkciu, predovšetkým z čiernomorských ložísk plynu objavených pred piatimi rokmi. Hoci sa tam ťažba začala v roku 2023, v súčasnosti pokrýva len malú časť dopytu. Vláda si kladie za cieľ do roku 2028 pokryť 25 % svojich potrieb z ložiska Sakarya.
Skvapalnený zemný plyn (LNG) je tiež jednou z možností, pričom Ankara nedávno podpísala niekoľko zmlúv o dlhodobých dodávkach, väčšinou s firmami z USA.
Spojené štáty sú v súčasnosti štvrtým najväčším dodávateľom plynu pre Turecko, pričom tento rok by objem dodávok mal dosiahnuť 5,5 miliardy m3, čo predstavuje podiel vo výške 14 % na trhu.
Turecko pracuje tiež na zvýšení svojej kapacity v oblasti dovozu v snahe stať sa regionálnym uzlom pre dodávky plynu. Pokiaľ ide o dodávky potrubím, rokuje s Iránom o predĺžení dohody, ktorá vyprší v júli 2026. Dohoda sa vzťahuje na dodávky desiatich miliárd m3 z Iránu aj z Turkménska.
Turecko, ktoré je hostiteľom budúcoročnej konferencie OSN o zmene klímy, plánuje posilniť obnoviteľné zdroje energie s cieľom dosiahnuť do roku 2053 nulové čisté emisie.
Napriek predĺženiu týchto dvoch zmlúv Turecko znižuje podiel ruského plynu na svojej spotrebe, ktorý je aktuálne na úrovni 40 %. Cieľom je stlačiť ho na 25 % a vyhnúť sa tak závislosti od jediného dodávateľa, povedal Conkar novinárom v Ankare.
Vláda medzitým zvažuje investície do amerického plynu s cieľom diverzifikovať svoju dodávateľskú základňu.
„Turecko zatiaľ stále potrebuje plyn z Ruska, Azerbajdžanu a iných zdrojov,“ povedal Conkar. Dodal, že Spojené štáty uznávajú túto nevyhnutnosť napriek tomu, že prezident Donald Trump v septembri naliehal na Ankaru, aby prestala nakupovať ruskú ropu a plyn.
Turecko zvyšuje tiež domácu produkciu, predovšetkým z čiernomorských ložísk plynu objavených pred piatimi rokmi. Hoci sa tam ťažba začala v roku 2023, v súčasnosti pokrýva len malú časť dopytu. Vláda si kladie za cieľ do roku 2028 pokryť 25 % svojich potrieb z ložiska Sakarya.
Skvapalnený zemný plyn (LNG) je tiež jednou z možností, pričom Ankara nedávno podpísala niekoľko zmlúv o dlhodobých dodávkach, väčšinou s firmami z USA.
Spojené štáty sú v súčasnosti štvrtým najväčším dodávateľom plynu pre Turecko, pričom tento rok by objem dodávok mal dosiahnuť 5,5 miliardy m3, čo predstavuje podiel vo výške 14 % na trhu.
Turecko pracuje tiež na zvýšení svojej kapacity v oblasti dovozu v snahe stať sa regionálnym uzlom pre dodávky plynu. Pokiaľ ide o dodávky potrubím, rokuje s Iránom o predĺžení dohody, ktorá vyprší v júli 2026. Dohoda sa vzťahuje na dodávky desiatich miliárd m3 z Iránu aj z Turkménska.
Turecko, ktoré je hostiteľom budúcoročnej konferencie OSN o zmene klímy, plánuje posilniť obnoviteľné zdroje energie s cieľom dosiahnuť do roku 2053 nulové čisté emisie.