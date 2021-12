Istanbul 2. decembra (TASR) - Turecko riskuje ďalšie poškodenie dôvery vo svoju menu líru používaním "vypožičaných" devízových rezerv na obranu svojho výmenného kurzu. To ohrozuje tiež jeho súčasný úverový rating. Upozornila na to vo štvrtok agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings.



Ratingová agentúra vo vyhlásení uviedla, že väčšia časť devízových rezerv tureckej centrálnej banky je nepriamo "požičaná" od domácností prostredníctvom povinných minimálnych rezerv voči devízovým a zlatým vkladom alebo od tureckých komerčných bánk prostredníctvom swapových liniek.



"Zdá sa nám, že používanie týchto vypožičaných rezerv na obranu výmenného kurzu predstavuje riziko, ktoré ešte viac poškodzuje dôveru v líru a potenciálne vyvoláva otázky o finančnej stabilite," poznamenala S&P, ktorá zatiaľ hodnotí úverový rating Turecka známkou B+ so stabilným výhľadom.



Líra sa minulý mesiac prepadla takmer o 30 %, keďže centrálna banka pod tlakom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana napriek prudko rastúcej inflácii od septembra znížila svoju úrokovú sadzbu o 400 bázických bodov na 15 %. V stredu (1. 12.) centrálna banka uviedla, že intervenovala na menových trhoch, aby podporila líru.



S&P tiež v Turecku zaznamenala "významné množstvo kvázi fiškálnej aktivity" prostredníctvom štátnych bánk a varovala pred hodnotením fiškálneho zdravia Turecka len podľa ich hospodárskych výsledkov.



Ak sa turecké banky nakoniec dostanú do problémov, môžu potrebovať značnú kapitálovú podporu, dodala S&P.