Turecko ruší niektoré clá na dovoz pred schôdzou Erdogana a Trumpa
Zrušenie ciel na niektoré produkty, od osobných automobilov, cez ovocie, ryžu, tabak, alkoholické nápoje, po pevné palivá a chemické výrobky, bolo oznámené v tureckom úradnom vestníku.
Autor TASR
Ankara 22. septembra (TASR) - Turecko v pondelok oznámilo, že ukončilo niektoré clá uvalené v roku 2018 na dovoz z USA. To je znakom otepľovania bilaterálnych vzťahov pred cestou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Erdogan sa má tento týždeň zúčastniť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Vo štvrtok (25. 9.) sa stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý povedal, že očakáva, že počas návštevy budú uzavreté obchodné a vojenské dohody.
Zrušenie ciel na niektoré produkty, od osobných automobilov, cez ovocie, ryžu, tabak, alkoholické nápoje, po pevné palivá a chemické výrobky, bolo oznámené v tureckom úradnom vestníku.
Trump od svojho návratu do Bieleho domu začiatkom tohto roka zaviedol rozsiahle clá. Zameral sa pritom nielen na tradičných rivalov, ale aj na dlhoročných spojencov v snahe pretvoriť globálny obchod v prospech USA. USA v auguste stanovili colnú sadzbu na turecký dovoz na úrovni 15 %. Ankara na tento krok nereagovala.
Pondelkové zrušenie sa týka ciel uvalených v roku 2018 v reakcii na americké clá na dovoz ocele a hliníka, ktoré boli zavedené počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Erdogan ostatný raz navštívil Trumpa v Bielom dome v roku 2019. Hoci oboch počas Trumpovho prvého funkčného obdobia spájalo blízke osobné puto, bolo to aj obdobie napätých bilaterálnych vzťahov. Dôvodom boli väzby USA s kurdskými bojovníkmi v Sýrii a rokovania Ankary s Moskvou.
Turecko v roku 2019 nahnevalo Trumpovu administratívu nákupom ruských systémov protiraketovej obrany S-400. Washington v reakcii na to zrušil plánovaný predaj stíhačiek F-35 Turecku a vylúčil ho zo spoločného výrobného programu pre tieto lietadlá.
Turecké ministerstvo v pondelok uviedlo tiež, že bude naďalej pracovať na splnení cieľa zvýšiť ročnú obchodnú výmenu s USA na 100 miliárd USD (85,21 miliardy eur). Vlani dosiahol obchod medzi oboma krajinami približne 30 miliárd USD.
Turecko v pondelok v separátnej správe oznámilo, že zaviedlo dodatočné clo vo výške 25 % až 30 % na dovoz osobných automobilov, s výnimkou automobilov z Európskej únie a z krajín, s ktorými má Turecko dohody o voľnom obchode.
(1 EUR = 1,1736 USD)
