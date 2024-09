Turecko sa chce stať plynárenským uzlom a dodávateľom do EÚ

Ankara 2. septembra (TASR) - Turecko a energický gigant Shell podpísali desaťročnú zmluvu o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) s možnosťou presmerovania zásielok do Európy. Ide o najnovší krok v úsilí Ankary stať sa regionálnym centrom pre dodávky plynu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Shell bude od roku 2027 predávať tureckej štátnej firme Botas plyn v objeme približne štyri miliardy metrov kubických (m3) ročne, uviedol minister energetiky Alparslan Bayraktar na slávnostnom podpise zmluvy v Ankare. To je zhruba osem % z celkového dopytu po plyne v krajine v roku 2023, ukazujú údaje národného energetického regulátora.



Zmluva zahŕňa opciu na dodávku plynu do európskych terminálov mimo Turecka, povedal Bayraktar a dodal, že Botas poskytne "kriticky dôležité" možnosti v oblasti prepravy LNG.



Oznámenie o dohode naznačuje plány na aktívnejšiu medzinárodnú úlohu pre tureckú národnú energetickú spoločnosť, ktorá tradične zabezpečovala dovoz pre domácu spotrebu.



Turecko sa chce stať plynárenským uzlom a dodávateľom do Európskej únie a značne investovalo do nadbytočnej kapacity na dovoz LNG, ako aj do domácej produkcie v Čiernom mori. Už teraz vyváža malé objemy do európskeho bloku, ale tieto toky sú obmedzené kapacitou potrubia na hranici s Bulharskom.



Botas nakupuje plyn transportovaný plynovodmi z Ruska, Azerbajdžanu a Iránu, zatiaľ čo Alžírsko a USA majú dominantné postavenie pri dovoze LNG do Turecka. V máji spoločnosť Botas podpísala desaťročnú zmluvu na dodávku LNG v objeme až 2,5 milióna ton ročne s americkou spoločnosťou Exxon Mobil Corp.