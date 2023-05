Turecko sa dohodlo s Gazpromom na odložení platby za zemný plyn

Istanbul 3. mája (TASR) - Turecko sa dohodlo s ruským energetickým gigantom Gazpromom na odložení platby za časť dodávok zemného plynu po minuloročnom náraste cien. Uviedol to v utorok (2. 5.) neskoro večer minister energetiky Fatih Donmez. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Deficit bežného účtu Turecka v minulom roku prudko vzrástol po zvýšení nákladov na dovoz energií na 97 miliárd USD (88,46 miliardy eur), čo bol takmer dvojnásobok priemeru za predchádzajúce roky. Ceny energií sa odvtedy znížili, pretože trhy sa prispôsobili situácii po ruskej invázii na Ukrajinu.



"Prebehli rokovania, bola dosiahnutá dohoda s Ruskom, so spoločnosťou Gazprom, o odložení platieb, ktoré presiahli určitú úroveň po tom, ako ceny minulý rok mimoriadne vzrástli spôsobom, aký nikto nemohol predvídať," povedal Donmez v rozhovore pre televíznu stanicu Haber Global.



Minister nespresnil, kedy k dohode došlo, ale uviedol, že sa uskutočnila v koordinácii s ministerstvom financií a že takéto dohody sú bežné.



Donmez v januári informoval, že prebiehajú rokovania, a to aj o odložení platieb za plyn. Neposkytol pritom údaje o výške odloženej platby, ale povedal, že zohľadňuje vybalansovanie zostatku bežného účtu.



Deficit bežného účtu Turecka vzrástol v roku 2022 na 48,75 miliardy USD zo 7,23 miliardy USD v roku 2021 a z 31,89 miliardy USD v roku 2020, ukazujú údaje centrálnej banky.



Turecko sa v rámci svojho ekonomického programu, ktorý uprednostňuje investície a export, pričom úrokové sadzby udržiava na nízkej úrovni, zameralo na prevrátenie chronických deficitov bežného účtu na prebytok.



Náklady na dovoz energie začali klesať od januára a v prvých štyroch mesiacoch 2023 sa znížili medziročne o 19 %, ukázali vládne údaje.



(1 EUR = 1,0965 USD)