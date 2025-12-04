< sekcia Ekonomika
Turecko sa po útoku na tankery obáva ohrozenia dodávok ropy a plynu
Autor TASR
Istanbul 4. decembra (TASR) - Turecký minister energetiky Alparslan Bayraktar varuje pred ohrozením dodávok ropy a plynu po útoku na tankery a požaduje ich ochranu v Čiernom mori. Dôvodom boli útoky na tri ruské tankery pri tureckom pobreží. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Turecko je podľa neho znepokojené nielen ohrozením lodnej dopravy, ale aj dvoch podmorských plynovodov Blue Stream a Turk Stream, ktoré dopravujú zemný plyn z Ruska do Turecka. Bayraktar spomenul sabotáž plynovodu Nord Stream v roku 2022 a poukázal na závislosť Turecka od dovozu plynu.
„Vyzývame všetky strany, aby energetickú infraštruktúru vynechali z tejto vojny, pretože je súčasťou každodenného života ľudí,“ povedal turecký minister na stredajšej (3. 12.) tlačovej konferencii.
Ukrajina uviedla, že jej námorné drony 28. novembra zasiahli dva tankery. Tretie plavidlo bolo zasiahnuté v utorok (2. 12.), keď smerovalo do tureckého prístavu Sinop. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan útoky odsúdil a označil ich za ohrozenie „bezpečnosti plavby, života a životného prostredia“.
Ruská ropa a plyn pokrývajú takmer polovicu celkovej energetickej spotreby Turecka, ktoré je členským štátom NATO. Turecko je pod tlakom Washingtonu, aby znížilo svoju závislosť od ruských energií.
