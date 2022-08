Turecko vyslalo vrtnú loď k pobrežiu Cypru

Ankara 9. augusta (TASR) - Turecko v utorok vyslalo svoju najnovšiu vrtnú loď na prvú misiu po takmer dvoch rokoch zameranú na prieskum ložísk zemného plynu vo východnom Stredomorí, v energeticky bohatých vodách okolo rozdeleného ostrova Cyprus. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že vrtná loď Abdulhamid Han, štvrtá postavená v Turecku, mieri do oblasti približne 55 kilometrov južne od mesta Gazipasa, ktorá podľa neho nie je predmetom sporov. Zmietol pritom výhrady Grécka aj Cypru voči takýmto misiám a povedal, že Turecko má právo hľadať plyn vo vodách, ktoré považuje za svoje.



Abdulhamid Han je "symbolom novej vízie Turecka v oblasti energetiky," povedal Erdogan na slávnostnom vystúpení v meste Mersin na juhu krajiny.



Prieskumné misie neďaleko Cypru vyvolali napätie medzi Ankarou a Bruselom už v roku 2020 po tom, čo Turecko vyslalo seizmickú výskumnú loď a vrtnú loď do sporných vôd okolo ostrova, na ktoré si robia nároky Grécko a Cyprus.



Grécka a turecká vojnová loď, ktoré sledovali jednu z prieskumných misií, sa zaplietli do malej kolízie v Stredozemnom mori.



Oblasť určená pre loď Abdulhamid Han sa nachádza severne od Cypru a je vzdialená od sporných vôd. Erdogan pritom upozornil, že Turecko si vyhradzuje právo hľadať plyn aj v sporných vodách, na ktoré si Ankara robí nárok.



"Naša loď sa nezastaví, pôjde k iným ložiskám a bude pokračovať v hľadaní (plynu), kým ho nenájde," povedal Erdogan. "Vrtné práce, ktoré robíme v Stredozemnom mori, sú v našej vlastnej jurisdikcii. Nepotrebujeme na to žiadne povolenie," dodal.



Turecké médiá informovali, že loď bude hľadať plyn do 7. októbra.



Energeticky náročné Turecko je závislé od vonkajších zdrojov, aby uspokojilo svoje rastúce potreby. Rusko sa v minulom roku podieľalo približne štvrtinou na dovoze ropy do Turecka a 45 % na nákupoch zemného plynu.



"Čím skôr dokážeme zvýšiť naše zásoby zemného plynu a ropy, ktoré sa v globálnej hospodárskej kríze zmenili na zbrane, tým väčšiu výhodu získame v tomto kritickom procese," povedal Erdogan. "Pomôže nám to znížiť našu energetickú závislosť a uzavrieť deficit bežného účtu," vyhlásil.