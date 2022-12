Turecko žiada dôkaz o poistení od tankerov s ruskou ropou

Istanbul 7. decembra (TASR) - Turecko v stredu oznámilo, že začalo požadovať dôkaz o poistení od tankerov naložených ruskou ropou. Západné mocnosti zaviedli totiž začiatkom týždňa strop na cenu ruskej ropy dopravovanej po mori. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Turecký predstaviteľ však poprel, že by toto opatrenie spomaľovalo prechod tankerov cez prielivy Bospor a Dardanely.



Európska únia (EÚ), skupina G7 (siedmich najbohatších ekonomík) a Austrália sa minulý týždeň dohodli, že zavedú cenový strop na ruskú ropu vo výške 60 USD (57,06 eura) za barel (159 litrov). To neumožňuje poistiť lode, ak prevážajú ruskú ropu s vyššou cenou. Cieľom je pripraviť Moskvu o jeden z hlavných zdrojov príjmov na financovanie vojny na Ukrajine.



Monitorovacia spoločnosť TankerTracker.com v stredu ráno uviedla, že vývoz ruskej ropy po mori sa za uplynulých 48 hodín znížil na polovicu.



Nemenovaný zdroj agentúre AFP povedal, že tureckí predstavitelia začali požadovať dôkaz o poistení od tankerov prichádzajúcich z Ruska.



A ďalší nemenovaný turecký predstaviteľ pre štátnu tlačovú agentúru Anadolu povedal, že "väčšina medzinárodných poisťovateľov" už neposkytuje krytie ruskej ropy.



"Ak by sa nedajbože v úžine stala nehoda, kto by kryl škody, ktoré môžu dosiahnuť miliardy dolárov? Kto by bol zodpovedný?" spýtal sa.



Poprel však správy západných médií, podľa ktorých sa tak v prielivoch vytvorili zápchy ruských lodí. Uiedol, že nedošlo k žiadnym "významným" zmenám v námornej doprave, a že Turecko môže prijať dodatočné opatrenia na "zabránenie preťaženiu".



Zmluva z roku 1936 zaručuje slobodu plavby obchodným lodiam prechádzajúcim cez dva turecké prielivy. Zároveň však dáva Turecku právo regulovať bezpečnosť, čo je ustanovenie, ktoré teraz využíva, aby zabezpečilo, že sú lode s ropou poistené proti úniku a iným nehodám.



Britský denník Financial Times ale napísal, že Rusko zostavilo samostatnú "tieňovú flotilu" viac ako 100 plavidiel, ktoré sa snažia obísť západné sankcie. Tieto lode údajne využívajú nezápadných poisťovateľov a predávajú ropu za vyššie ceny ako strop, ale menšiu ako na trhu, krajinám, ktoré sa neprihlásili k novým sankciám.



Podľa Financial Times Turecko púšťa tieto lode, ale zadržiava tie so západným poistným krytím.



(1 EUR = 1,0516 USD)