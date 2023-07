Turecko zvýšilo DPH o 2 percentuálne body

Istanbul 7. júla (TASR) - Turecko v piatok zvýšilo daň z pridanej hodnoty (DPH) o 2 percentuálne body aj daň vyberanú z bankových spotrebiteľských úverov. Týmto spôsobom chce financovať rastúci rozpočtový deficit. Vyššie dane však zrejme podporia aj infláciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sadzba DPH na tovary a služby vzrástla z 18 % na 20 %, zatiaľ čo sadzba DPH na základné tovary, ako sú toaletný papier a čistiace prostriedky, s okamžitou platnosťou stúpla z 8 % na 10 %, uviedol úradný vestník Official Gazette.



Medzi ďalšími zmenami, ktoré podpísal prezident Tayyip Erdogan je, že vláda zvýšila bankovú poistnú a transakčnú daň uplatňovanú na spotrebiteľské úvery na 15 % z 10 %.



"Cieľom aktuálneho zvýšenia daní a poplatkov je zníženie rozpočtového deficitu," uviedol vládny zdroj. Vláda okrem toho "pripravuje aj ďalšie kroky na zabezpečenie fiškálnej disciplíny. Plánujú sa aj škrty vo výdavkoch. Je totiž potrebná seriózna fiškálna konsolidácia."



Rozpočet skončil za prvých päť mesiacov tohto roka s deficitom 263,6 miliardy TRY (9,3 miliardy eur). V rovnakom období pred rokom dosiahol 124,6 miliardy TRY. Medzi hlavné dôvody výrazného nárastu schodku patrilo zvýšenie výdavkov pred májovými voľbami a následky februárového ničivého zemetrasenia na juhu Turecka.



Nové daňové opatrenia by mohli zvýšiť rozpočtové príjmy Turecka približne o 2 %, odhaduje firma Oyak Investment.



Medziročná inflácia sa v júni spomalila pod 40 %. V nasledujúcich mesiacoch sa však zrejme opäť zvýši, a to v dôsledku nárastu minimálnej mzdy a platov, ako aj nových daňových opatrení. Podľa QNB Finansbank sa očakáva, že nové daňové opatrenia zvýšia celkovú infláciu o 1 až 1,2 bodu.



(1 EUR = 28,3543 TRY)