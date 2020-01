Turecký a ruský prezident slávnostne otvorili nový plynovod TurkStream

Istanbul 8. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin v stredu slávnostne otvorili nový plynovod TurkStream, ktorý bude dodávať plyn z Ruska do Turecka a strednej Európy.



Erdogan vo svojom prejave v televízii označil TurkStream za „projekt historického významu“ pre turecko-ruské vzťahy. Putin zase na slávnostnom otvorení poukázal na to, že v roku 2019 dodalo Rusko Turecku 24 miliárd kubických metrov (m3) plynu. „Ruský plyn sa vyvážal do Turecka 30 rokov,“ dodal prezident Putin.



Srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý sa tiež zúčastnil na ceremónii v Istanbule, v tejto súvislosti uviedol, že TurkStream umožní Srbsku nakupovať plyn za slušné a nižšie ceny. A je tiež dôležitý pre bezpečné a efektívne dodávky do krajiny.



Rusko malo pôvodne v pláne vybudovať na dne Čierneho mora plynovod s názvom Južný prúd (South Stream) s odhadovanou kapacitou 63 miliárd m3 plynu ročne. Jeho cieľom bolo úplne nahradiť ukrajinskú trasu a zabezpečiť dodávky plynu do Európy na juhu cez Čierne more a na severe po dne Baltického mora. Ale Moskva narazila na opozíciu Európskej komisie, preto v decembri 2014 oznámila, že ustupuje od projektu South Stream. Po nejakom čase však Rusko projekt oživilo pod názvom TurkStream, ale s menšou kapacitou.