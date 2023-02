Turecký akciový trh sa v stredu po takmer týždni opäť otvoril

Istanbul 15. februára (TASR) - Turecký akciový trh sa v stredu opäť otvoril po päťdňovom zatvorení a výrazných stratách spôsobených zničujúcim zemetrasením, ktoré zasiahlo krajinu.



Hlavný turecký index Bist 30 na začiatku obchodovania vzrástol takmer o 7 %. Obchodovanie na tureckom akciovom trhu bolo minulý týždeň pozastavené v dôsledku prudkých strát po zemetrasení zo 6. februára. Podobne bola turecká burza po silnom zemetrasení týždeň zatvorená aj v roku 1999.



Agentúra Bloomberg v utorok (14. 2.) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou uviedla, že turecký štátny fond by mal v rámci nového mechanizmu v prípade potreby burzu podporiť, aby sa predišlo ďalším stratám. Fond by mal prostriedkami štátnych bánk nakupovať akcie v prípade ďalšieho prudkého oslabenia.