Turecký prezident pokračuje v odvolávaní v centrálnej banke

Istanbul 30. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pokračuje v odvolávaní vo vedení centrálnej banky. To odštartoval pred 10 dňami, keď vyhodil guvernéra, iba pár mesiacov po jeho menovaní do funkcie. Erdoganov krok vtedy viedol k prepadu kurzu tureckej líry o viac než 13 %.



Ako v utorok informovala agentúra Reuters, Erdogan najnovšie odvolal viceguvernéra centrálnej banky Murata Cetinkayu pôsobiaceho vo vedení inštitúcie od polovice roka 2019. Vo funkcii ho nahradí Mustafa Duman, ktorý pôsobil v Morgan Stanley Securities. Podobne ako v prípade odvolania niekdajšieho guvernéra Naciho Agbala, dôvod rozhodnutia tureckého prezidenta oznámený nebol.



Kurz líry v reakcii na to opäť klesol, k historickému minimu sa však nepriblížil. K tomu došlo po odvolaní Agbala, keď kurz líry v prvý obchodovací deň 22. marca zaznamenal takmer 8,5 TRY/USD. Historické minimum dosiahla turecká líra v novembri minulého roka, tesne pred nástupom Agbala na post guvernéra centrálnej banky. V danom období dosiahla 8,58 TRY/USD.



Agbal následne pristúpil k výraznému sprísneniu menovej politiky s cieľom bojovať s vysokou infláciou. Od novembra do svojho odvolania výrazne zvyšoval úrokové sadzby, naposledy dva dni pred odvolaním, keď centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o dva percentuálne body na 19 %. Očakáva sa, že nový guvernér Sahap Kavcioglu začne úrokové sadzby postupne znižovať.