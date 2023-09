Turecký prezident požiadal Muska o výstavbu závodu v Turecku

Istanbul 18. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požiadal šéfa automobilky Tesla Elona Muska, aby ďalší závod postavila firma v Turecku. Uviedlo to v pondelok turecké riaditeľstvo pre komunikáciu, ktorého vyjadrenia zverejnila agentúra Reuters.



Riaditeľstvo citovalo Muska, že pre Teslu už pracuje viacero tureckých dodávateľov a že Turecko patrí k najvážnejším kandidátom na výstavbu ďalšieho závodu automobilky. Samotná Tesla sa k informáciám nevyjadrila. Erdogan a Musk rokovali počas stretnutia v Tureckom dome, výškovej budove neďaleko budovy Spojených národov v New Yorku, kde sa tento týždeň koná 78. Valné zhromaždenie OSN. V rámci stretnutia Erdogan šéfovi Tesly zároveň povedal, že Ankara je otvorená aj spolupráci v oblasti umelej inteligencie a pozval Muska na svetový festival vesmíru, letectva a technológií TEKNOFEST, ktorý sa uskutoční koncom septembra, uviedlo turecké riaditeľstvo pre komunikáciu.



Tesla už v auguste dala najavo záujem o výstavbu závodu v Indii, kde chce vyrábať lacné elektrické vozidlá. V súčasnosti má americká firma šesť závodov a siedmy stavia v štáte Nuevo León na severovýchode Mexika. O lokalite pre ďalší závod by mohla spoločnosť rozhodnúť do konca tohto roka.