Turisti výrazne menia cestovateľské plány. Je to príležitosť aj pre SR
Očakáva sa, že pre aktuálnu situáciu môže región Blízkeho východu v roku 2026 prísť od 23 do 38 miliónov návštevníkov a stratiť 34 až 56 miliárd USD (29,1 až 47,9 miliardy eur) z výdavkov turistov.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Zložitá bezpečnostná situácia a pretrvávajúca neistota v regióne Blízkeho východu výrazne menia cestovateľské plány európskych i svetových turistov. Záujem o dovolenky sa hromadne presúva do bezpečnejších destinácií na starom kontinente, z čoho budú vo veľkej miere ťažiť stredoeurópske krajiny vrátane Slovenska. Ukázali to najnovšie dáta analytikov Global Research Group spoločnosti Global Payments.
Presun do bezpečnejších destinácií oživí strednú Európu. Očakáva sa, že pre aktuálnu situáciu môže región Blízkeho východu v roku 2026 prísť od 23 do 38 miliónov návštevníkov a stratiť 34 až 56 miliárd USD (29,1 až 47,9 miliardy eur) z výdavkov turistov. Od ôsmich do 12 miliónov európskych turistov, ktorí by inak cestovali do severnej Afriky, Ázie či na Blízky východ, mení svoje plány a rozhodlo sa stráviť dovolenku v bezpečnom prostredí Európy.
„Tento presun záujmu predstavuje obrovskú príležitosť pre stredoeurópsky región. Šesť krajín - Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko a Chorvátsko - privítalo spoločne už v roku 2025 viac ako 125 miliónov návštevníkov. V aktuálnej sezóne 2026 sa do týchto štátov očakáva dodatočný príchod 1,1 až 2,5 milióna turistov,“ uviedla spoločnosť.
Pre lokálne hotely a reštaurácie to znamená významný ekonomický stimul v podobe dodatočných tržieb v odhadovanej výške 0,6 až 1,9 miliardy eur. Priemerný turista v strednej Európe minie počas jedného výletu trvajúceho dve až štyri noci zhruba 300 až 600 eur na ubytovanie a stravovanie.
„Pre Slovensko to znamená nielen zvýšený záujem o tradičné horské strediská, akými sú Vysoké Tatry, či o známe kúpeľné mestá, ale aj dodatočnú finančnú injekciu pre lokálny sektor pohostinstva odhadovanú v priemere na 30 miliónov eur,“ dodal Global Payments. Práve destinácie na Slovensku sa javia ako atraktívna, cenovo dostupná alternatíva napríklad pre nemeckých a rakúskych turistov.
K väčšiemu komfortu turistov a pripravenosti obchodníkov na túto silnú sezónu podľa spoločnosti určite napomôže aj povinnosť prijímať bezhotovostné platby od 1. mája.
