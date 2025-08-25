< sekcia Ekonomika
Turisti začínajú pre zmenu klímy preferovať chladnejšie destinácie
Vlny horúčav v Európe viedli v priebehu tohto leta k zatvoreniu turistických lokalít, ako sú Akropola v Aténach a Eiffelova veža v Paríži
Autor TASR
Brusel 25. augusta (TASR) - Rekordné teploty počas letnej dovolenkovej sezóny, lesné požiare či rastúca vlhkosť menia globálny cestovný ruch, čo sa týka aj Európy. Čoraz viac turistov sa pre zmeny klímy odkláňa od tradičných destinácií, ako sú Grécko alebo Portugalsko, v prospech „coolcations“ (cooler locations), čiže krajín a častí sveta s miernejším podnebím, uviedla v pondelok tlačová agentúra Bloomberg, informuje spravodajca TASR.
Vlny horúčav v Európe viedli v priebehu tohto leta k zatvoreniu turistických lokalít, ako sú Akropola v Aténach a Eiffelova veža v Paríži. Štúdia Európskej komisie (EK) upozornila, že najmä juh Európy bude viac vystavený vplyvom zmeny klímy, očakáva sa, že niektoré juhoeurópske destinácie stratia takmer 10 % svojich letných turistov, zatiaľ čo pobrežné regióny severnej Európy počas tohto leta a začiatkom jesene zaznamenajú päťpercentný nárast dovolenkárov.
Jedným z príkladov zmeny turistických nálad je Kodaň. Kým niektoré európske mestá čelia protestom proti nadmernému turizmu, dánska metropola odmeňuje návštevníkov za ich ekologické konanie. Program CopenPay ponúka bezplatné prehliadky a zľavy cestujúcim, ktorí pricestujú do mesta vlakom. Snahou je znížiť emisie z dopravy.
Mnohí návštevníci Paríža boli v júli sklamaní, keď sa úrady rozhodli zatvoriť Eiffelovu vežu pre vlnu horúčav. Teploty v meste v auguste opäť prekročili 40 stupňov Celzia, čo úrady nútilo vytvoriť viac ako 800 „chladných ostrovov“ v parkoch, lesoch, verejných bazénoch a múzeách, dokonca pripravili interaktívnu aplikáciu Extrema, ktorá nasmeruje používateľov na najbližšie chladné miesto. Najvýraznejšou zmenou však bolo povolenie plávať v Seine, prvýkrát od minulého storočia, po sérii modernizácií v hodnote približne 1,4 miliardy eur. Tri kúpaliská v Seine sú však otvorené iba od 5. júla do 31. augusta.
Informačný portál Entrevue.fr minulý týždeň informoval, že zatiaľ čo Paríž, Barcelona a Rím sú „unavené“ davmi návštevníkov, Berlín sa, naopak, snaží prilákať viac turistov. Nemecké hlavné mesto sa spolieha na svoju kultúrnu identitu a schopnosť privítať návštevníkov, aby oživilo sektor, ktorý od pandémie koronavírusu zaostával za rozmachom cestovného ruchu inde v Európe.
Berlín tiež vsádza na to, že niektoré veľké stredomorské mestá zápasia nielen s protestmi domácich obyvateľov proti preplneným mestám, ale aj s dôsledkami letných horúčav. Vysoké teploty nemeckej metropole nehrozia, čo chce vyžiť ako ďalší argument na prilákanie medzinárodnej klientely, ktorá hľadá jedinečné kultúrne zážitky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
